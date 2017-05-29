Торгпред РФ: бизнес между США и Россией может стать мостом для двух стран

СУХУМ, 29 мая — Sputnik. Взаимоотношения между бизнесом РA и США могут стать одним из способов нормализации отношений двух стран в целом, об этом заявил торговый представитель РФ в США Александр Стадник в преддверии ПМЭФ, передает РИА Новости.

"Что касается бизнес-сообщества двух стран, здесь как раз доверие сохраняется, продолжаются совместные проекты между нашими бизнесами, это позволяет говорить о том, что деловые связи могут стать тем мостиком, который приведет нас в русло цивилизованного взаимодействия по всем остальным вопросам", — сказал Стадник.

При этом он считает, что "особых перспектив на скорый процесс восстановления отношений между РФ и США пока не видно".

Торгпред отметил, что "российско-американские переговоры в деловых кругах никогда не прекращались и продолжаются постоянно".