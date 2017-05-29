Южная Осетия: путь к независимости длиною в четверть века

Sputnik Южная Осетия

Ровно 25 лет назад, 29 мая 1992 года Верховный Совет Южной Осетии принял Акт о провозглашении независимости Южной Осетии. Принятию этого документа предшествовал референдум, в ходе которого жители республики высказались за то, чтобы выйти из состава Грузии.

Такое единодушие не удивительно. Еще до прихода к власти в Грузии Звиада Гамсахурдиа антисоветски настроенные грузинские националисты (при попустительстве властей Грузии) начали в стране репрессии против различных этнических меньшинств, включая, прежде всего, осетин, абхазов, аварцев, азербайджанцев и армян, с целью вынудить их покинуть территорию Грузинской ССР.

© Sputnik. Алексей Ковалев Южная Осетия отмечает 25-летие провозглашения независимости

Напомню, что еще 10 ноября 1989 года Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял решение о преобразовании Юго-Осетинской АО в автономную республику в составе Грузинской ССР. Однако Президиум Верховного совета Грузии признал это решение незаконным и вместо того, чтобы начать диалог с согражданами, во-первых, упразднил Юго-Осетинскую автономную область, а во-вторых, объявил на территории города Цхинвал и Джавского района чрезвычайное положение. Более того, Звиад Гамсахурдиа организовал «поход на Цхинвали» нескольких тысяч грузинских националистов, которые не смогли войти в город благодаря сопротивлению военнослужащих советской армии и нескольких сотен жителей Цхинвала.

Грузинские националисты блокировали Цхинвал, после чего в течение 3-х месяцев блокады в их стычках с местным населением было убито несколько десятков осетин. С этого момента в Грузии фактически начался геноцид осетинского народа, а Южная Осетия — территорией активных боевых действий и карательных операций Тбилиси против осетинских "сепаратистов".

В результате в течение 90-х годов прошлого века с территории Грузии были вынуждены уехать более 100 000 осетин. Было сожжено также около ста осетинских сел. В таком вот контексте в январе 1992 года в Южной Осетии прошел референдум по вопросу о независимости и присоединении республики к России.

© AFP/ MIKHAIL MORDASOV Братский добрый народ: что знают о Южной Осетии в Абхазии

В результате за независимость республики с перспективой объединения с РФ проголосовали более 99% участников референдума. После этого, уже в мае того же года Верховный Совет республики принял Акт о провозглашении независимости Республики Южная Осетия. На основе этого Акта были сформированы новые органы власти РЮО, а в июне по инициативе России было подписано Сочинское четырехстороннее соглашение (между Россией, Грузией, а также Северной и Южной Осетиями) об урегулировании грузино-осетинского конфликта.

С этого момента и до августа 2008 года относительный мир в Южной Осетии обеспечивали Смешанные силы по поддержанию мира (ССПМ) в составе мотострелковых батальонов от России, Грузии и Северной Осетии.

К сожалению, ССПМ не стали преградой для очередной атаки грузинских националистов на мирный Цхинвал. В ночь на 8 августа пришедший к власти в Грузии Михаил Саакашвили начал новый, на сей раз военный поход на столицу Южной Осетии и базу российских миротворцев. Однако надежды агрессора не оправдались: Запад не обеспечил обещанной широкомасштабной военной поддержки режиму Саакашвили, испугавшись контрнаступления российских военных. Соответственно, в течение нескольких дней направляемые инструкторами НАТО грузинские войска были разбиты и отброшены за пределы Южной Осетии. Итогом грузинской авантюры стало признание Россией — через 16 лет после провозглашения Верховным советом Южной Осетии независимости республики — суверенитета РЮО. И сегодня эта новая страна имеет все возможности для свободного и самостоятельного экономического и социокультурного развития.

© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба Достойные признания и "08.08.08": что знают о Южной Осетии в Абхазии

На днях Парламентская ассамблея стран НАТО, проводившая одно из своих мероприятий по безопасности в Тбилиси, предложила России отказаться от признания суверенитета Абхазии и Южной Осетии. Однако подобное предложение абсолютно смехотворно, поскольку отказ России от обязательств перед названными республиками совершенно невозможен, и главным аргументом для такой твердой позиции России являются результаты всенародных референдумов в Южной Осетии (от 1992-го, 2006-го и 2017 гг.) и в Абхазии (от 1999-го гг.).

Аналогичным образом Россия отстаивает свою позицию и по Крыму, поддержав мнение крымчан, высказанное в ходе всенародного референдума 2014 года. Сегодня независимость Южной Осетии признают пять официально признанных государств. Но это не значит, что эта молодая страна нелегитимна. Сегодня осетины сами творят свою историю, а мировая история, как известно, имеет склонность к переменам. Лично я, к примеру, уверен, что уже через несколько лет целый ряд не западных стран по достоинству оценят долгий путь осетин к независимости и признают суверенитет Южной Осетии. Политикам же западных стран пусть будет стыдно за их двойные стандарты и игнорирование мнения народного большинства в целом ряде постсоветских республик, выбирающих свой путь не из конъюнктурных соображений, а по велению сердца.



