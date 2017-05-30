Ураган в Москве: 14 человек погибли, 150 пострадали

СУХУМ, 30 мая — Sputnik. В результате мощного урагана, произошедшего в понедельник 29 мая в Москве сотни поваленных деревьев, разбитые машины, сбои в движении общественного транспорта, передает РИА Новости.

Были госпитализированы почти 150 человек, из которых 108 по-прежнему остаются в больницах, в том числе 22 ребенка.

Пресс-служба департамента здравоохранения столицы сообщила, что в результате урагана в Москве погибли 14 человек. Утром во вторник руководитель департамента Алексей Хрипун сообщил, что всего госпитализированы из-за урагана были почти 150 человек, из них 108 остаются в больницах, в том числе восемь человек в тяжелом состоянии.

"Вчера во второй половине дня и вечером одновременно в 15 взрослых больниц и шесть детских больниц были доставлены 146 пациентов с различными повреждениями, полученными во время урагана… Из 146 человек, которых приняли в клиники, остается 108 человек, из них 22 ребенка", — сказал чиновник.

У подавляющего большинства госпитализированных состояние удовлетворительное или средней тяжести, но восемь человек находятся в тяжелом состоянии, уточнил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter выразил соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщил замначальника столичного главка МЧС Андрей Мищенко, во время урагана в МЧС поступили более 4,5 тысяч заявок о происшествиях.

"Наибольшее количество обращений от граждан поступило с территорий Южного, Юго-Западного, Западного и Юго-Восточного административных округов", — сказал он, добавив, что меньше всего сообщений о происшествиях поступило с территории Троицкого и Новомосковского административного округа и Зеленограда.

Пресс-секретарь мэра Москвы сообщила, что из-за природной стихии поваленными в городе оказались 3,5 тысячи деревьев. Кроме этого, ветер повредил автомобили, линии электропередач и железнодорожные пути.

Данные на портале "Яндекс.Расписание" свидетельствуют, что почти 30 рейсов задержаны в московских аэропортах, еще 13 рейсов отменены.

Согласно данным сервиса на 18.00 мск, в аэропорту "Домодедово" 16 рейсов были задержаны, 13 отменены. В "Шереметьево" статус "задержан" имели 13 рейсов.

Информация об отмененных и задержанных рейсах по аэропортам "Внуково" и "Жуковский" на портале не была указана.

Как предупредили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД), непогода может негативно отразиться на дорожной ситуации. "В связи с неблагоприятными погодным условиями в городе возрастает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий", — говорится в сообщении.

В ЦОДД просили водителей быть аккуратными на дорогах во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожной ситуации. По возможности автовладельцам советовали не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций и пользоваться городским транспортом.