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Уголовное дело. Архивное фото.

Возбуждено уголовное дело после катастрофы самолета Ан-26 под Саратовом

© flickr.com/
В мире
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Уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним" по факту авиакатастрофы самолета Ан-26 под Саратовом возбудили военные следователи.

СУХУМ, 30 мая — Sputnik. Военные следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним" по факту авиакатастрофы самолета Ан-26 в Саратовской области, об этом сообщает СК РФ во вторник, передает РИА Новости.

По версии следствия, Ан-26 упал на землю с высоты 200 метров утром 30 мая при посадке на аэродром учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища. По предварительным данным, отказал один из двигателей.

"На борту самолета находился экипаж в составе четырех летчиков и одного обучаемого курсанта. Последний от полученных повреждений скончался, остальные члены экипажа с различными телесными повреждениями, в том числе тяжелыми, эвакуированы в военный госпиталь", — сообщает источник.



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