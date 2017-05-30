Возбуждено уголовное дело после катастрофы самолета Ан-26 под Саратовом

СУХУМ, 30 мая — Sputnik. Военные следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним" по факту авиакатастрофы самолета Ан-26 в Саратовской области, об этом сообщает СК РФ во вторник, передает РИА Новости.

По версии следствия, Ан-26 упал на землю с высоты 200 метров утром 30 мая при посадке на аэродром учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища. По предварительным данным, отказал один из двигателей.

"На борту самолета находился экипаж в составе четырех летчиков и одного обучаемого курсанта. Последний от полученных повреждений скончался, остальные члены экипажа с различными телесными повреждениями, в том числе тяжелыми, эвакуированы в военный госпиталь", — сообщает источник.