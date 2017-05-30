Путин в рамках ПМЭФ обсудит с Моди актуальные вопросы

СУХУМ, 30 мая — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ обсудит с премьером Индии Нарендрой Моди двустороннее сотрудничество и другие актуальные вопросы, включая борьбу с терроризмом, об этом сообщает пресс-служба Кремля во вторник, передает РИА Новости.

"Первого июня состоится официальный визит премьер-министра Индии Моди… Состоится также обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, включая борьбу с терроризмом. Предполагается совместная встреча лидеров двух стран с ведущими представителями российских и индийских деловых кругов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на переговорах президента РФ с главой индийского правительства также планируется обсуждение широкого круга вопросов, касающихся укрепления российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, прежде всего – расширения торгово-экономического сотрудничества.

Согласно сообщению пресс-службы Кремля, 1 июня также состоится встреча Путина с руководителями международных информагентств и пройдут переговоры с активом международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций и представителями международного инвестиционного сообщества.

"На 2 июня запланировано участие главы государства в пленарном заседании ПМЭФ, на котором также выступят Премьер-министр Индии Н.Моди, Федеральный канцлер Австрии К.Керн и Президент Молдавии И.Н.Додон. Кроме того, В.В.Путин примет участие в панельной дискуссии "Бизнес-диалог Россия – США" и проведет переговоры с Федеральным канцлером Австрии К.Керном и Генеральным секретарем ООН А.Гутеррешем. Глава государства также встретится с руководителями крупнейших иностранных компаний, в ходе дискуссии с которыми будут обсуждаться инвестиционный климат и бизнес-потенциал России", — добавляется в сообщении Кремля.

ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум пройдет в северной столице 1-3 июня. Участие в работе форума на сегодняшний день подтвердили 39 министров из 26 стран. Общее количество участников — более пяти тысяч человек.

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