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Турнир по вольной борьбе в Цхинвале

Впервые в Южной Осетии проводится турнир "Первенство Алании"

© Sputnik / Наталья Айриян
В мире
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В Цхинвале состоялось торжественное открытие "Первенства Алании" по вольной борьбе, этот детский турнир проводится в Южной Осетии впервые.

СУХУМ, 30 май — Sputnik. В спорткомплексе "Олимп" в Цхинвале начались соревнования по вольной борьбе "Первенство Алании". На призовые места в 33 весовых категориях претендуют 209 борцов, передает Sputnik Южная Осетия.

Турнир проходит в Южной Осетии впервые. Мероприятие открыл президент федерации спортивной борьбы Южной Осетии, главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев "В первый раз проводим первенство республики — Государства Алания. Для нас это значимый факт. Детям я желаю удачи, успехов и спортивного везения. Пусть сегодня на ковре победит сильнейший. И я надеюсь, что в скором будущем они будут прославлять Осетию-Аланию на мировых и европейских соревнованиях ", — отметил Тедеев. На открытии побывал и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, он пожелал удачи юным борцам.

"Мастерство осетинских борцов всегда было на высоте. В Осетии наверняка не осталось человека, который не попробовал свои силы на ковре. Ни секунду не сомневаюсь, что среди вас сегодня есть будущие чемпионы. Для проигравших в сегодняшнем турнире неудачи пусть станут толчком к новым успехам. Вперед и только вперед", — сказал глава государства.

Соревнования проходят на двух коврах одновременно в спортивном комплексе "Олимп". 



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