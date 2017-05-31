Путин: планы НАТО увеличить расходы - противоречивы

Президент РФ Владимир Путин во время своего визита во Францию дал большое интервью газете Figaro, в котором прокомментировал самые важные вопросы международной повестки – рост активности НАТО, конфликты в Сирии и на Украине, а также поделился своим видением российской-европейских и российско-американских отношений, передает РИА Новости.

Перспективы – только в сотрудничестве. Европе не нужно придумывать мифические российские угрозы, нужно озаботиться вопросом о сотрудничестве по всем вопросам, включая безопасность, заявил Путин в интервью Figaro. "Я думаю, что мы все хотим безопасности, спокойствия, благополучия и сотрудничества. Значит, не нужно ничего нагнетать, не нужно придумывать мифических российских угроз, каких-то гибридных войн и так далее. Сами напридумывали, а потом сами себя пугаете, и на этой основе еще и формулируете перспективы политики", — отметил глава РФ.

По его словам, "нет у такой политики никаких перспектив".

"Есть перспективы только в одном — в сотрудничестве по всем направлениям, в том числе — по вопросам безопасности. Главная проблема в области безопасности сегодня какая? Терроризм. В Европе взрывают, в Париже взрывают, в России взрывают, в Бельгии взрывают, война идет на Ближнем Востоке. Вот о чем надо думать. А мы все рассуждаем, какие угрозы Россия создает", — подчеркнул Путин. Российский лидер подчеркнул, что Россия готова к международному сотрудничеству по вопросам борьбы с терроризмом, а о том, почему это сотрудничество не получается на практике надо спросить Европу. "У Европы спросите", — ответил Путин на вопрос о том, почему не получается у России объединить усилия с Европой в борьбе с терроризмом. "Мы хотим. Я об этом сказал, ещё выступая на 70-летии Организации Объединённых Наций с трибуны ООН, и призывал тогда объединить усилия всех стран в борьбе с террором. Но это очень сложный процесс", — добавил Путин.

Он напомнил, что после теракта в Париже в Россию приехал занимавший тогда пост президента Франции Франсуа Олланд.

"Мы с ним договаривались о конкретных действиях. К берегам Сирии подошел авианосец "Шарль де Голль". Потом Франсуа уехал в Вашингтон, и все, "Шарль де Голль" развернулся и ушел куда-то в сторону Суэцкого канала. И реальное сотрудничество у нас с Францией прекратилось, не начавшись", — пояснил Путин. Президент РФ отметил, что Франция задействована в операциях в САР, но в рамках международной коалиции под руководством США. "Разберитесь, кто там старший, кто не старший, у кого есть какое слово, кто на что претендует. Мы готовы, мы открыты к сотрудничеству", — сказал Путин. Против кого воевать собираетесь? В интервью французскому изданию Владимир Путин также выразил свою точку зрения по вопросу увеличения оборонных расходов НАТО. Напомним, на саммите альянса, который состоялся 25 мая в Брюсселе, стороны договорились о подготовке национальных планов по увеличению оборонных расходов. В них страны-члены будут указывать, как намерены поднимать оборонные расходы до 2% от ВВП, инвестировать в ключевые мощности и участвовать в операциях НАТО. По словам Путина, планы НАТО по увеличению расходов на фоне разговоров об улучшении отношений с Россией выглядят противоречивыми. "Соединённые Штаты, это хорошо известно, сегодня тратят на военную сферу, на оборону больше, чем бюджет всех стран мира вместе взятых. Поэтому я прекрасно понимаю президента Соединённых Штатов, когда он хочет часть этой нагрузки переложить на своих союзников по НАТО", — сказал Путин, назвав такой подход "понятным и прагматичным". "На саммите НАТО говорили о том, что НАТО хочет наладить хорошие отношения с Россией. А зачем тогда увеличивать военные расходы? Против кого собрались воевать? Здесь есть некоторые внутренние противоречия", — отметил Путин.

Он добавил, что "на самом деле это не наше дело".

"Пускай НАТО разбирается, кому и за что сколько платить, нас это не очень беспокоит. Мы обеспечиваем свою обороноспособность — делаем это надёжно, с перспективой на будущее, мы в себе уверены", заявил Путин. Как договориться с США Значительная часть интервью российского лидера газете Figaro была посвящена отношениям РФ и США при новой администрации. Владимир Путин заявил, что Москва и Вашингтон могут и должны договариваться по ключевым вопросам, однако отметил, что в США очень сильная власть бюрократии, которая мешает реализовать даже самые хорошие планы."Я уже общался и с одним президентом США, и с другим, и с третьим — президенты приходят и уходят, а политика не меняется. Знаете почему? Потому что очень сильна власть бюрократии", — сказал Путин, отметив, что "что-то изменить — это достаточно сложное дело". В привел Путин привел предвыборное обещание экс-президента США Барака Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо. "Вот Обама — продвинутый человек, человек либеральных взглядов, демократ, он же перед выборами своими обещал закрыть Гуантанамо. Сделал? Нет. А почему? Он что, не хотел? Очень хотел, я уверен, что хотел, но не получилось. Он искренне к этому стремился. Не получается, не так всё просто", — сказал Путин. Президент предположил, что если Франция или Россия имели свои "гуантанамо" – их "с потрохами бы сожрали уже давно". "Я сейчас не для этого пример этот привёл — я привёл потому, что не всё так просто. Но всё-таки у меня есть определённая доля сдержанного оптимизма, мне кажется, что мы по ключевым вопросам можем и должны договариваться", — добавил он. По мнению президента РФ, Москве и Вашингтону проще будет выстраивать отношения, если в США проигравшие выборы признают поражение. "Людям, которые проиграли выборы, никак не хочется признать, что они их действительно проиграли, что тот, кто выиграл, оказался ближе к народу, он лучше понял, чего хотят люди, простые избиратели. Вот это признать никак не хочется. Хочется себе объяснить и другим доказать, что они здесь не при чём, что их политика была правильная, они всё делали хорошо, но кто-то со стороны их обманул и объегорил", — сказал Путин.

По словам путина, главное, что нужно сейчас сделать – это отвести вооружённые силы от линии соприкосновения.

"Это то, с чего нужно начать. В двух точках отвели, в третьей точке никак не удаётся это сделать. И сегодняшние украинские власти всё время ссылаются на то, что там стреляют. Но пока войска не отведены, тяжёлая техника не отведена, так и будут стрелять", — сказал российский лидер. Он добавил, что вторым шагом должно стать внедрение закона об особом статусе республик Донбасса. "Ведь закон принят, но до сих пор не вступил в действие. Принят закон об амнистии, Президент его не подписал. В минских соглашениях написано, что нужно провести социальную и экономическую реабилитацию этих территорий непризнанных республик. Вместо того чтобы это сделать, наоборот, вводят блокаду", — добавил Путин. Он подчеркнул, что блокаду поддержал его украинский коллега Петр Порошенко. "Причём ввели блокаду радикалы, перекрыв железнодорожные пути. Президент Украины сначала сказал, что это осуждает и наведёт порядок, попытался это сделать, у него ничего не получилось. Вместо того чтобы продолжить свои усилия, взял и официально сам присоединился к этой блокаде, издал указ о блокаде. Как в таких условиях можно говорить о каком-то развитии ситуации к лучшему? К сожалению, мы этого пока не наблюдаем", — сказал Путин. В сирийском вопросе главными темами обсуждения стали вопросы применения химического оружия и создания зон безопасности. По словам Путина, никаких доказательств применения химоружия режимом Башара Асада нет, скорее всего, инцидент с применением отравляющих веществ – провокация. Путин пояснил, что после инцидента в провинции Идлиб РФ предложила американским партнерам и всем, кому это представляется целесообразным, провести инспекцию аэродрома, с которого якобы поднялись самолеты, применившие химоружие. Современные средства контроля точно зафиксировали бы следы применения химоружия, подчеркнул Путин. Он отметил, что "все отказались проводить эту проверку", так же как и проверку места, по которому якобы был нанесен удар с применением химоружия. "На мой взгляд это было сделано только с одной целью — объяснить, почему нужно к Асаду применять дополнительные меры воздействия, в том числе и военного характера", — заявил Путин.

Президент также назвал два очень важных шага на пути к миру в Сирии. Во-первых, он отметил, что при сотрудничестве с Турцией и Ираном, а также с сирийскими властями в САР удалось добиться прекращения огня.

Он отметил, что второй, не менее важный шаг — это "договоренность о создании так называемых зон деэскалации". "Сейчас речь идет о четырех зонах. Нам представляется это чрезвычайно важным на пути к миру, если можно так сказать, потому, что без прекращения кровопролития говорить о политическом процессе невозможно", — подчеркнул он. По его словам, теперь стоит другая задача —нужно договориться о границах этих зон, о том, как будут функционировать там институты власти, как будет организована связь этих зон деэскалации с внешним миром. "После того как это состоится — формализация зон деэскалации, я очень рассчитываю на то, что начнутся хоть какие-то элементы взаимодействия между правительством и теми людьми, которые будут контролировать ситуацию в этих зонах деэскалации", — сказал Путин. Президент РФ также отметил, что Дональд Трамп в целом поддержал идею о создании зон деэскалации в Сирии. "Очень трудно было договариваться и с американцами по этому направлению. Кстати говоря, в последнее время всё-таки мы заметили определённый сдвиг, есть практические результаты. Я разговаривал с президентом Трампом по телефону, он в целом поддержал идею создания зон деэскалации", — сказал Путин. Он добавил, что сейчас ведется обдумывание того, "как обеспечить интересы всех стран региона на юге Сирии, имея в виду озабоченности всех стран, которые имеют проблемы в этом регионе, а именно и Иордании, и Израиля, и самой Сирии". "И безусловно, мы готовы прислушаться к мнению США, наших европейских партнеров. Но надо вести диалог конкретный, а не болтать о каких-то взаимных претензиях и угрозах. Надо практической работой заниматься", — заключил Путин.



