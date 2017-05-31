"Любовь до года": Ким Кардашьян рассказала о провальном браке

СУХУМ, 31 мая — Sputnik. Американская теледива и светская львица 36-летняя Ким Кардашьян недавно приняла участие в шоу Watch What Happens Live, где впервые объяснила, почему ее брак с Крисом Хамфрисом так быстро распался, передает Sputnik Армения.

Телезвезда вышла замуж за Хамфриса в 2011 году, однако уже на 72-й день совместной жизни подала на развод.

Кардашьян призналась, что считает тот провальный брак своей ошибкой. Официально брак с Крисом Кардашьян удалось расторгнуть только спустя два года. "В тот момент я думала: "Мне уже 30 лет! Лучше выйти замуж. Мне кажется, многие девушки переживают подобное, думая, что стареют, глядя на чужих детей", — рассказала Кардашьян. Три года назад светская львица стала официальной женой рэпера Канье Уэста, сейчас они воспитывают двоих детей. Кардашьян испытывает огромное счастье быть мамой и часто появляется на публике с малышами Норд и Сейнт. Первый брак теледивы стал одним из самых быстротечных в истории всего американского шоу-бизнеса.



