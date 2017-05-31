Исключение анонимности в интернете может уберечь детей от беды

Sputnik, Алексей Стефанов.

В прошлом году в России свели счеты с жизнью 720 детей, а за последние три года суицид совершили 2205 детей. Данных о том, сколько из них покончило с собой из-за общения в соцсетях, нет, но однозначно – часть детей следовала инструкциям, получаемым в "группах смерти".

Политолог, Секретарь-координатор Кавказского геополитического клуба Яна Амелина изучала попытки различных деструктивных элементов через соцсети вербовать молодежь для совершения немотивированных религиозных и политических терактов. Амелина стала штудировать группы и сообщества на тему суицида, ужаснулась от контента, которым они наполнены, и подготовила аналитический доклад. Накануне Дня защиты детей Яна Амелина организовала круглый стол, в котором приняли участие политологи, общественные деятели и специалисты по интернет-технологиям.

"Эту проблему очень долго отрицали. Но то, что происходит в интернете, и вправду слишком страшно, наверное, поэтому общество не готово обсуждать проблему по существу", — открыла дискуссию Амелина.

Как неоднократно обращала внимание автор доклада, тема существования подобных групп была поднята еще год назад, но до сих пор ситуация мало изменилась. Амелина принципиально изучила только открытые группы, прекрасно понимая, что в закрытых сообществах дела обстоят еще хуже.

В таких сообществах отчетливо присутствуют экстремистские призывы убивать других. Изображены сцены насилия, холодное и огнестрельное оружие.

"Многие в это не верят, но здесь хорошо виден западный след. На самом деле он очевиден, бросается в глаза. Практические все демотиваторы суицидального и агрессивного плана – перевод соответствующих англоязычных оригиналов. Год назад их было 90%, сейчас их общее количество снизилось, но не за счет того, что картинки теперь уже свои, просто изначальные английские надписи убраны и те же фразы написаны на русском", - пояснила Амелина.

Помимо просмотров демотиваторов и изучения призывов к совершению суицида и насилия по отношению к другим, многие дети увлечены просмотром комиксов. Руководство соцсетей, как поражается Яна Амелина, даже не пытается это блокировать, а тем временем юные любители этих сериалов совершают убийства уже в реальной жизни. В 2015 году две 12-летние девочки из американского города Уокешо, поклонницы одного из героев кровавого комикса, после ночевки у своей ровесницы попытались ее убить и нанесли девочке 19 ударов ножом. Только чудом жертва осталась жива. Юные преступницы признались, что таким образом они просто хотели "ублажить" понравившегося им героя.

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А буквально в феврале этого года похожее преступление произошло в воркутинском поселке Елецкий в России, где двое 12-летних мальчиков – поклонников еще одного комикса зарезали ровесника и спрятали его тело в сугробе. У преступников нашли тетрадные листы, в которых они рисовали своего кумира с окровавленным ножом.

После доклада Яны Амелиной на круглом столе выступили общественные деятели, политологи и специалисты в области интернет-технологий, дискуссия получилась жаркой, не обошлось и без споров. В итоге большинство собравшихся пришло к мнению, что эту проблему может решить только отсутствие анонимности в сети — регистрация по паспорту и запрет на пользование социальными сетями подросткам до 14 лет. Кроме того, следить за контентом социальных сетей необходимо и государствам, которые, как вариант, должно обязывать модераторов социальных сетей удалять и блокировать подобные группы и сообщества. Хотя социальные сети должны это делать и сами, без всякого контроля и принуждения.

Впрочем, как признали участники круглого стола, в сложившейся ситуации виноваты и сами родители, которые мало времени уделяют воспитанию своих детей, не интересуются их жизнью, а пустоту в общении восполняют подарками в виде гаджетов. И этим сами подталкивают их к виртуальному общению, которое для некоторых заканчивается трагедией.