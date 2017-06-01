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Фото невест

Прохор Шаляпин споет для "Сбежавших невест 2017"

© Sputnik / Евгений Ашихмин
В мире
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Для участниц международной акции "Сбежавшие невесты 2017" в эстонской Нарве выступит известный российский певец и актер Прохор Шаляпин.

СУХУМ, 1 июн — Sputnik. На территории Нарвской крепости 3 июня в рамках Дней города состоятся забеги на 50 метров, в которых будут соревноваться "сбежавшие невесты". Самых быстрых участников этих шутливых стартов отметят подарками в разных номинациях, а самая быстроногая невеста получит в качестве приза золотое кольцо с бриллиантами.

После забегов пройдет вечеринка с награждением участников акции, которых порадует своим исполнением Прохор Шаляпин. Певец будет и в составе жюри, составленном для определения призеров в различных номинациях.

Побегут в свадебных нарядах

По условиям этого народного шоу участницам забегов невест может быть от 18 до 45 лет, семейное положение значения не имеет. А для тех, кто будет соревноваться за звание самой быстрой семейной пары, нет возрастного ограничения. Обязательное условие — "невесты" должны быть в свадебных нарядах.

Для участия в шутливых забегах, которые стартуют 3 июня в 17:30, зарегистрировалось около шестидесяти "невест" и более десяти семейных пар. Будут соревноваться не только представители Эстонии, но также гости из Санкт-Петербурга, Ивангорода и Кингисеппа.

Фестиваль Мост дружбы в Нарве
© SPUTNIK / ЕВГЕНИЙ АШИХМИН
Фестиваль "Мост дружбы" в Нарве

Но прежде участники "Сбежавших невест" пройдут по городу. Они начнут свое движение в автомобильном кортеже ровно в полдень 3 июня по улицам Нарвы от одного из торговых центров, затем на речном променаде вольются в общую городскую колонну участников Дней города, которые прошествуют до Нарвской крепости. Перед забегами на территории Нарвской крепости состоится дефиле "невест".

Благотворительность сплачивает

В предыдущие годы организацией "Сбежавших невест" занималась одна из местных газет, а нынче в подготовке и проведении шоу наряду с редакцией издания участвует также фирма по организации мероприятий "Лига Ведущих". Руководитель этой фирмы Александр Александрин сказал порталу Sputnik Эстония, что акция "Сбежавшие невесты" напомнит не только участникам, но и зрителям о дне свадьбы, о том светлом торжестве, которое когда-то было в биографии той или иной семьи.

Фестиваль Мост дружбы в Нарве
© SPUTNIK / ЕВГЕНИЙ АШИХМИН Фестиваль "Мост дружбы" в Нарве
Фестиваль "Мост дружбы" в Нарве

"Очень важно, что организаторы акции объявили также сбор денег для лечения редкого заболевания и восстановления слуха у маленького нарвитянина Миши. Благотворительность сплачивает жителей нашего города", — говорит Александрин. О малыше заботятся родители, медицинские учреждения республики, Эстонский детский фонд, но и организаторы нарвской акции также решили помочь.

Помимо популярного народного шоу "Сбежавшие невесты", в программе Дней города, которые пройдут в Нарве 1- 4 июня, намечена череда других важных событий. Пройдет международный фестиваль современного искусства "Мост дружбы" с участием деятелей культуры из Эстонии и Санкт-Петербурга. Организаторы фестиваля — горуправа Нарвы и Комитет по культуре администрации Северной столицы. Торжественное открытие "дней" и "моста" состоится 2 июня в 18.30 в центре культуры "Женева".




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