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Поисковые работы в районе крушения ТУ-154 Минобороны РФ

Причиной катастрофы Ту-154 под Сочи стала ошибка пилота

МЧС РФ
В мире
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Основная вина за крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ под Сочи лежит на командире экипажа, который был дезориентирован в пространстве.

СУХУМ, 1 июн — Sputnik. Ошибочные действия командира экипажа самолета Ту-154 Минобороны РФ, который разбился под Сочи в декабре 2016 года, могли стать причиной трагедии, сообщило Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Ту-154 Минобороны РФ летел из Москвы в Сирию и рухнул в Черное море 25 декабря после дозаправки в Сочи, через несколько минут после взлета. На борту находились 92 человека, среди которых были 64 артиста ансамбля Александрова вместе с руководителем генерал-лейтенантом Валерием Халиловым, 9 журналистов Первого канала, НТВ и канала "Звезда", а также Доктор Лиза – глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Самолет вез гуманитарный груз, в том числе медикаменты для пострадавших от боевых действий в Сирии.

Поисковые работы в районе крушения ТУ-154 Минобороны РФ
МЧС РФ
СМИ сообщили подробности катастрофы с самолетом в небе над Сочи

После тщательного изучения всех обстоятельств крушения самолета, а также технических параметров недолгого полета комиссия по расследованию катастрофы пришла к выводу, что причиной происшествия могло быть "нарушение пространственной ориентировки (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном".

Комиссия не выявила нарушений действующих требований, касающихся рассадки пассажиров в салоне Ту-154, а также загрузки и центровки перевозимого груза. Также не установлено никаких нарушений правил заправки самолета топливом в аэропорту Сочи или воздействия внешних факторов.

Ранее версия о дезориентации пилота, которая и могла привести к катастрофе, уже выдвигалась в СМИ. Газета "Коммерсант", пообщавшись с близким к расследованию источником, сообщила, что 3D-моделирование последнего полета Ту-154 показало, что самолет взлетел в штатном режиме. После взлета экипаж тоже не совершил ни одной из традиционных в подобных случаях ошибок — машина не выходила на закритические углы атаки, не теряла скорость, не попадала в штопор и вообще не падала.

По словам источника издания, примерно через минуту после отрыва от земли Ту-154 набрал высоту около 250 метров и скорость порядка 360-370 км/ч, а сразу за этим на борту стала "стремительно развиваться нештатная ситуация".

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"Выразилась она в том, что управляющий пилот — командир экипажа Роман Волков, который должен был дальше набирать высоту,— фактически перевел машину в режим посадки. Ту-154, как показало моделирование, в течение десяти секунд — до самого столкновения с водой — снижался в так называемом контролируемом полете под управлением летчика", — говорилось в статье.

По мнению специалистов, причиной трагедии могла стать дезориентация пилота в пространстве. Набирая высоту в темноте, над морем, пилот не контролировал визуально положение машины. Дезориентировать экипаж могли даже звезды, которые как были сверху, так и отражались в море. Показания приборов Волков, видимо, проигнорировал, доверившись своему опыту и физиологическим ощущениям. Так, например, возникшая при ускорении машины перегрузка могла создать у летчика иллюзию набора высоты — в то время как на самом деле самолет снижался.

В комиссию по расследованию катастрофы входили эксперты российского военного ведомства, представители Минтранса, Минпромторга, концерна "Туполев", а также Межгосударственного авиационного комитета.




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