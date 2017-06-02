Впервые в Московском зоопарке появились на свет снежные барсы

СУХУМ, 2 июн — Sputnik. В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка впервые родились котята снежного барса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Их отец приехал из Швейцарии, а мать Адетта — москвичка. Котята еще слепые, и Адетта от них почти не отходит. Зоологи их не беспокоят и пока даже не знают количество детенышей", — говорится в материале.

Снежные барсы, или ирбисы — не единственные животные фауны Таджикистана, порадовавшие ученых потомством этой весной. Так, у баранов Марко Поло родились 7 детенышей.

Сейчас в центре 15 взрослых баранов этого вида. Они разделены на две семьи, в каждой из которых один самец-производитель и несколько самок.

"Новорожденного кормят козьим молоком шесть раз в сутки из бутылки с соской, но скоро он уже начнет питаться травой. Малыш совсем ручной, вместе с матерью находится отдельно от остальных, и та прекрасно о нем заботится — охраняет и греет", — поясняют зоологи.

Центр воспроизводства редких видов животных создан в 1994 году в Волоколамском районе. Здесь содержатся 160 видов животных, 78 видов из которых включены в Красные книги России и Международного союза охраны природы.

Ирбис отличается тонким, длинным, гибким телом, относительно короткими лапами, небольшой головой и очень длинным хвостом. Длина хвоста превышает три четверти длины тела. Хвост покрыт длинными волосами и в связи с этим зрительно кажется очень толстым (визуально его толщина почти равна толщине предплечья снежного барса). Такой длинный хвост служит его обладателю балансиром при прыжках. Лапы ирбиса широки и массивны. Когти на лапах втяжные. Следы большие, круглые, без отметин от когтей.

Окраска меха светлая дымчато-серая с кольцеобразными и сплошными тёмными пятнами. Снежный барс, в отличие от других больших кошек, не может рычать.

В силу труднодоступности местообитания и низкой плотности вида ирбисы до сих пор остаются малоисследованными.

Ирбис является характерным представителем фауны высоких скалистых гор Центральной Азии. Среди крупных кошачьих ирбис является единственным постоянным обитателем высокогорий. Снежные барсы обитают в России, Таджикистане, Афганистане, Кыргызстане, Узбекистане, Казахстане, Пакистане, Китае и других странах.