"Ты супер! Танцы": новый конкурс для одаренных детей

СУХУМ, 2 июн — Sputnik. Телеканал НТВ, совместно с информационным агентством и радио Sputnik, по просьбе телезрителей готовит к производству проект "Ты супер! Танцы".

Участие в проекте – это шанс заявить о себе на широкую аудиторию, возможность поработать с лучшими педагогами страны, получить незабываемые впечатления, завести новых друзей и познакомиться со своими кумирами.

Мы ищем талантливых ребят, обладающих незаурядными танцевальными, хореографическими способностями и проживающих в детских домах, в приемных и опекунских семьях, а также детей, которые из-за сложной семейной ситуации находятся в школах-интернатах. В проекте могут принять участие дети, оставшиеся без попечения родителей из России и республик бывшего СССР. Возраст участников от 7 до 18 лет (включительно). Нас интересуют индивидуальные танцовщики или пары (один из партнеров должен соответствовать условиям конкурса, оба партнера должны быть не старше 18 лет).

Участники проекта будут выбраны путем удаленного кастинга. В дальнейшем конкурс будет проходить в Москве. Все расходы на проезд (туда-обратно один раз на двоих), проживание и питание детей и их сопровождающих берет на себя Телеканал НТВ. Во время учебного года организованы занятия с детьми по общеобразовательной программе. На проекте присутствуют психологи и медицинский персонал.

Кого мы ищем

Детей, занимающихся следующими видами танца:

— Балет (классический, романтический, современный);

— Этнические/народные танцы, отражающие традиции и обряды своего народа);

— Исторические танцы (контрданс, полонез, балло и другие);

— Бальные танцы (европейские и латиноамериканские);

— Современные танцы (свободный танец, контемпорари, модерн; джаз-модерн; хастл, стрит-дэнс, хип-хоп, брейк-данс, крамп, поппинг, локкинг, r&b, тектоник и другие);

— Спортивные танцы.

Дополнительную информацию можно получить по телефону +79409260000 или отправить запрос на электронную почту info.abk@sputniknews.com