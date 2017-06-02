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Архивное фото товаров из Турции

Россия сняла ограничения на ввоз продуктов из Турции

© Sputnik. Саид Царнаев
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Правительство РФ сняло ограничения на ввоз из Турции всех запрещенных ранее продуктов, кроме томатов.

СУХУМ, 2 июн — Sputnik. Российское правительство сняло ограничения на ввоз всех запрещенных ранее продуктов, за исключением томатов, соответствующее постановление опубликовано на сайте камина, передает РИА Новости.

"Из перечня сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Турецкая Республика и которые запрещены к ввозу в РФ, исключены замороженные части тушек, субпродукты домашних кур и индеек, свежие или охлаждённые огурцы и корнишоны, свежие яблоки, груши, виноград, земляника и клубника. Кроме того, отменен запрет на выполнение определенных видов работ и оказание ряда услуг организациями, находящимися под юрисдикцией Турции", — говорится в справке к документу.

Дмитрий Песков. Архивное фото
© Sputnik. Наталья Селиверстова
Песков: в запрете ввоза продуктов из Турции нет политики

РФ вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты. Сейчас запрет действует в отношении замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов, свежего винограда, яблок, груш, клубники. Помимо этого, Россельхознадзор в 2016 году ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв.

В начале мая президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по "комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле", а 22 мая РФ и Турция подписали в Стамбуле совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле.

В то же время Путин подчеркивал, что отмена ограничений в торговле не коснется томатов, учитывая инвестиции аграриев РФ в этот сектор и длительный цикл производства. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович говорил, что ограничения на поставки в РФ томатов из Турции могут сохраниться в течение трех-пяти лет, но будут гибкими.



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