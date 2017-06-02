Недалеко от места теракта в Кабуле собрались более тысячи протестующих

СУХУМ, 2 июн — Sputnik. Полиция Афганистана с помощью выстрелов в воздух пытается сдержать демонстрантов в Кабуле, требующих отставки правительства президента Ашрафа Гани после теракта в столице, передает агентство Рейтер.

Как сообщает источник, более тысячи протестующих собрались в пятницу недалеко от места теракта. Полиция начала стрелять в воздух после того, как некоторые из демонстрантов попытались проникнуть за пределы полицейского кордона.

Информация о пострадавших не поступала.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств, погибли, по последним данным СМИ, 100 человек, пострадали 600. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла ответственность за взрыв в афганской столице.