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Афганские официальные лица осматривают вне посольства Германии после взрыва в Кабуле

Недалеко от места теракта в Кабуле собрались более тысячи протестующих

REUTERS/Mohammad Ismail
В мире
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Афганская полиция с помощью выстрелов в воздух пытается сдержать толпу демонстрантов в связи с терактом в Кабуле.

СУХУМ, 2 июн — Sputnik. Полиция Афганистана с помощью выстрелов в воздух пытается сдержать демонстрантов в Кабуле, требующих отставки правительства президента Ашрафа Гани после теракта в столице, передает агентство Рейтер.

Как сообщает источник, более тысячи протестующих собрались в пятницу недалеко от места теракта. Полиция начала стрелять в воздух после того, как некоторые из демонстрантов попытались проникнуть за пределы полицейского кордона.

Информация о пострадавших не поступала.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств, погибли, по последним данным СМИ, 100 человек, пострадали 600. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла ответственность за взрыв в афганской столице.

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RUPTLY
© RUPTLY.
Мощный взрыв в центре Кабула



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