В каком купальнике в этом сезоне вы будете на пляже самой "трендовой"

СУХУМ, 03 июн — Sputnik. В преддверии долгожданного лета и до открытия купального сезона в запасе осталось совсем немногно времени поразмыслить над тем, в чем же отправиться на пляж.

Каждый сезон мода на купальники предлагает что-нибудь новое, и если вы хотите быть в тренде, то стоит следить за изменениями.

Как рассказала Sputnik Эстония известный эстонский стилист и блогер Лусинэ Аянян, подготовка к пляжному сезону заключается не только в походах в фитнес-зал, но время от времени стоит поглядывать и за модными тенденциями. "Любители ретро-стиля могут радоваться, так как эта мода редко сходит с подиумов. Завышенная талия, лиф бандо, монохромные расцветки и воланы — вот что напомнит о моде 50-х годов ХХ века", — говорит Аянян.

© PHOTO: ФОТОГРАФИЯ ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Блогер и стилист Лусинэ Аянян

Стилист отметила, что этим летом стоит обратить свое внимание и на слитные купальники в стиле 80-х. Сплошные модели с высоким вырезом на бедрах в металлизированных оттенках отлично будут смотреться на загорелом теле. Подобный купальник может удачно вытянуть длину ног, подчеркнула блогер.

Удобство всегда в моде

© SPUTNIK/ EKATERINA CHESNOKOVA Полина Попова в финале конкурса "Мисс Россия 2017"

По ее словам, из моды никогда не выйдут купальные костюмы с цветочным принтом. Предпочтительно, чтобы рисунок напоминал гавайский стиль. Подобный растительный орнамент лучше выбирать на лаконичных моделях купальников, чтобы не переборщить с деталями.

Если говорить об удобстве, продолжает Лусинэ Аянян, то современное парео, которым прикрывают бедра во время прогулок вдоль набережной, на сегодняшний день заменяют шортами, выглядящими точь-в-точь как мужские плавки.

"Такие шорты станут идеальным решением для любителей активного пляжного отдыха", — считает она.

В этом летнем сезоне в моде останутся купальники с прозрачными вставками или сеткой. Такие модели выигрышно подчеркнут изгибы талии и декольте. Если хотите отвести внимание от проблемной зоны в сторону наиболее удачных форм, стоит выбрать раздельный купальник контрастных цветов.

"Но самый главный критерий по подбору не тренды и красота, а удобство! Как бы сильно вам ни нравился купальник, он должен комфортно сидеть на теле и поддерживать грудь", — добавила стилист.

© AFP/ JACK GUEZ Показ коллекции купальников Gottex в рамках Tel Aviv Fashion Week

Всем читательницам Sputnik Лусинэ Аянян желает хорошего лета!