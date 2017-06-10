Аэропорт загорелся на севере Красноярского края

СУХУМ, 10 июн — Sputnik. Аэропорт загорелся в поселке Байкит на севере Красноярского края, жертв и пострадавших нет, сообщил официальный представитель регионального главка МВД Владимир Юрченко, передает РИА Новости.

По его словам, здание одноэтажное, кирпичное, аэропорт принимает только вертолеты.

"Дымится кровля, угрозы для других зданий нет. Также нет угрозы для нарушения движения судов, погибших и пострадавших нет", — сказал Юрченко.

По его словам, в настоящее время на месте происшествия работают пожарные.