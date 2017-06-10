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Ирак. Город Багдад

Погибли более 30 человек в результате нападения ИГ в Ираке

© Sputnik. Игорь Михалев
В мире
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Более 30 человек погибли в результате нападения ИГ в Ираке, еще 40 человек получили ранения.

СУХУМ, 10 июн — Sputnik. Боевики террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) атаковали город Ширкат, расположенный в 100 километрах к югу от Мосула, более 30 человек погибли, передает агентство Рейтер.

Как сообщил источник в органах сил безопасности страны, среди погибших — военные и мирные жители. Еще 40 человек получили ранения.

Вооруженным силам Ирака удалось отразить атаку, ликвидировано более десятка боевиков.

Операция по освобождению крупнейшего оплота ИГ в Ираке Мосула продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США. Иракские военные сначала освободили восточную часть города, а в феврале перешли к операции в его западной части.



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