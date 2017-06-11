"Кратовский стрелок" ликвидирован

СУХУМ, 11 июн — Sputnik. Устроивший стрельбу в подмосковном Кратово мужчина ликвидирован, об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает РИА Новости.

"Подозреваемый ликвидирован в ходе спецоперации", — сообщил источник.

В ГУМВД по Московской области ранее сообщили, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома в поселке Кратово Раменского района. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Неделей ранее в Тверской области электрик застрелил из зарегистрированного на его имя ружья девять человек.