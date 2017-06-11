Правоохранителей, обезвредивших "кратовского стрелка", наградят

СУХУМ, 11 июн — Sputnik. Сотрудников Росгвардии и МВД представят к государственным и ведомственным наградам за обезвреживание жителя подмосковного поселка Кратово, об этом сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома в поселке Кратово Раменского района. Четыре человека погибли, трое были ранены. В ходе спецоперации "стрелок" был уничтожен. Источник в правоохранительных службах региона рассказал, что мужчина, устроивший стрельбу — бывший сотрудник МЧС и его зовут Игорь Зенков.

Соседи "кратовского стрелка" рассказали, что тот был "тихоней" и обычно вел себя спокойно.

"Он тихоня был. Ни детей, никого. Жил с матерью, мать лежала давно. Вроде как больная. Забитый был человек, я его лично не знал, несколько раз видел — и всё", — сказал собеседник.

Он предположил, что причиной внезапного поведения мужчины могло стать то, что он воевал в Чечне.

"Вроде как он в Чечне воевал", — сказал мужчина.

Стоявший рядом пожилой человек, слышавший беседу, сказал, что Зенков в Чечне не воевал, вел себя "тихо и спокойно" и понятной причины, которая объяснила бы его поступки в субботу, нет.