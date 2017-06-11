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Тереза Мэй заявила о получении разрешения на формирование кабинета министров

Почти половина британцев поддержали отставку Мэй

© Sputnik. Алекс Макнотон
В мире
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Согласно результатам исследования, 48% британских подданных высказались за то, чтобы Мэй покинула свой пост. Поддержали действующего премьера 38% респондентов.

СУХУМ, 11 июн — Sputnik. Почти половина британцев считают, что премьер-министр Тереза Мэй должна уйти в отставку, передает РИА Новости.

Среди кандидатов на ее пост лидирует глава МИД Борис Джонсон, свидетельствуют данные опроса YouGov, проведенного для издания Sunday Times.

Среди возможных кандидатов на замену Мэй лидирует Джонсон, 24% опрошенных считают, что он станет хорошим премьером. Примечательно, что при этом 52% считают кандидатуру министра плохим вариантом, однако по сравнению с другими политиками его рейтинг является самым высоким.

Консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 8 июня всего 318 мандатов — на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на 8 меньше, чем нужно для абсолютного большинства. В результате выборы, которые премьер Тереза Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись "подвешенным парламентом" и необходимостью формирования коалиции, а сама премьер борется сейчас за сохранение поста.

В настоящее время Мэй занимается формированием правительства, параллельно ведя переговоры о соглашении с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии (DUP), которая получила на выборах 10 мандатов.



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