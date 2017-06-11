Найдена предсмертная записка "кратовского стрелка"

СУХУМ, 11 июн — Sputnik. На месте спецоперации по ликвидации "кратовского стрелка" была найдена предсмертная записка, об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает РИА Новости.

"Там действительно нашли предсмертную записку", — сказал собеседник.

Источник не раскрыл ее дословный текст, однако отметил, что ее автор, Игорь Зенков, жалуется в ней на усталость от жизни.

"Он написал, что устал от жизни. По тексту можно сделать вывод, что он был психологически нестабилен и подавлен", — сказал собеседник.

Житель подмосковного поселка Кратово, экс-сотрудник МЧС Игорь Зенков в субботу вечером из окна своего дома открыл огонь по прохожим, а затем несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. После полуночи "стрелок" был ликвидирован, его жертвами стали четыре человека, еще двое были госпитализированы, в ходе противостояния несколько силовиков получили легкие ранения.