Московский Кремль закрыт для туристов в День России

СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Московский Кремль закрыт для посещения туристами в День России, исключением станут экскурсии в Государственную оружейную палату и на выставку "Алмазный фонд", об этом сообщает центр по связям с прессой и общественностью ФСО РФ, передает РИА Новости.

"В связи с проведением государственных мероприятий, посвященных Дню России, Московский Кремль 12 июня 2017 года для посещений закрыт, за исключением допуска граждан через Боровицкий проход на экскурсии в Государственную оружейную палату и на выставку "Алмазный фонд", — говорится в сообщении.