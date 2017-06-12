Меркель поздравила Макрона с результатами первого тура выборов во Франции

СУХУМ, 12 июн — Sputnik. C результатами первого тура парламентских выборов президента Франции Эммануэля Макрона поздравила канцлер Германии Ангела Меркель, передает агентство Рейтер.

"Канцлер Меркель: мои искренние поздравления Эммануэлю Макрону с успехом его партии в первом туре выборов. Решительное голосование за реформы", — приводит источник сообщение официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта в Twitter.

В воскресенье во французской метрополии прошел первый тур парламентских выборов. В целом по стране за кандидатов от движения президента Франции Макрона "Вперед, республика" проголосовали 28,21% избирателей. Далее следует правоцентристская партия "Республиканцы" — 15,77%, правый "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 13,20%, левая "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 11,02% и бывшая правящей левоцентристская "Социалистическая партия" — 7,44%.

Между тем, выборы в Нацсобрание проходят по мажоритарной системе, кандидаты избираются в 577 одномандатных округах. Для победы в первом туре каждому из претендентов нужно набрать более 50% голосов. В подавляющем большинстве округов этого не произошло — победители определятся неделю спустя во втором туре голосования, где будет достаточно простого большинства.

Ожидается, что по итогам выборов движение Макрона может получить около 70% депутатских мест.