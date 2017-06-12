В День России участие в мероприятиях приняли около 4 млн россиян

СУХУМ, 12 июн — Sputnik. Почти четыре миллиона человек по всей России уже приняли участие в праздничных мероприятиях в День России, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает РИА Новости.

В понедельник в РФ отмечается государственный праздник — День России

"Двенадцатого июня по состоянию на 19:00 мск около 4 миллиона человек уже приняли участие в трех тысячах массовых мероприятий, прошедших в российских городах в честь главного национального праздника страны. Праздничные мероприятия и народные гулянья продолжаются", — сообщила Ирина Волк.

Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают общественный порядок и безопасность граждан на мероприятиях, добавила Волк.