Фестиваль "Кинотавр" закрывается в Сочи

СУХУМ, 14 июн — Sputnik. Российский кинофестиваль "Кинотавр" закроется в Сочи в среду фильмом Анны Меликян "Про любовь. Только для взрослых", одну из ролей в котором сыграл голливудская звезда Джон Малкович, передает РИА Новости.

Картина Меликян — вторая часть фильма "Про любовь", получившего Гран-при "Кинотавра" в 2015 году. Москва, лето 2016 года. Новая лекция, новый лектор с новой темой "Как сохранить любовь в современном мире" и пять новых историй о любви. Герои по-прежнему страдают, борются за свою любовь, еще чаще попадают в нелепые и смешные ситуации и еще больше верят в любовь. Роли исполнили: Джон Малкович, Ингеборга Дапкунайте, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Максим Матвеев, Гоша Куценко, Анна Михалкова, Федор Лавров, Владимир Яглыч, Равшана Куркова, Александр Паль, Лукерья Ильяшенко, Тина Далакишвили, Ясмина Омерович, Глеб Калюжный.

На открытии фестиваля вручили первый приз режиссеру Павлу Чухраю за вклад в кинематограф. На "Кинотавре" показали новый фильм режиссера "Холодное танго".

В конкурсную программу "Кинотавра" вошли 14 фильмов, в том числе "Аритмия" Бориса Хлебникова, альманах "Про любовь. Только для взрослых" Анны Меликян, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Рок" Ивана Шахназарова, "Теснота" Кантемира Балагова, "Три сестры" Юрия Грымова.

Жюри конкурсной программы возглавил актер и худрук Театра Наций Евгений Миронов, также в жюри вошли актриса Юлия Пересильд, сценарист Александр Родионов, киновед Нэнси Конди, режиссер Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин, продюсер Игорь Мишин.

Специальными событиями фестиваля стали показы фильмов Андрея Звягинцева "Нелюбовь", вошедшего в основной конкурс Каннского фестиваля, и Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского".

В рамках фестиваля также прошел конкурс короткометражного кино, Гран-при получил фильм "Лалай-балалай" Руслана Братова. В традиционной программе "Кино на площади" были представлены новинки российского проката, в частности фильмы Валерия Тодоровского "Большой", "Ледокол", "Викинг".

Фестиваль проходил в Сочи с 7 по 14 июня.

Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 1991 года. Организаторами фестиваля являлись продюсер Марк Рудинштейн и актер Олег Янковский. Президент кинофестиваля — продюсер Александр Роднянский, сопредседатели попечительского совета — режиссер Федор Бондарчук и программный директор фестиваля Ситора Алиева.