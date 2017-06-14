20:56 14 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Кинофестиваль Кинотавр. День шестой

Фестиваль "Кинотавр" закрывается в Сочи

© Sputnik. Екатерина Чеснокова
В мире
Получить короткую ссылку
13110

В среду 14 июня в Сочи фильмом Анны Меликян "Про любовь. Только для взрослых" закрывается Российский кинофестиваль "Кинотавр".

СУХУМ, 14 июн — Sputnik. Российский кинофестиваль "Кинотавр" закроется в Сочи в среду фильмом Анны Меликян "Про любовь. Только для взрослых", одну из ролей в котором сыграл голливудская звезда Джон Малкович, передает РИА Новости.

Картина Меликян — вторая часть фильма "Про любовь", получившего Гран-при "Кинотавра" в 2015 году. Москва, лето 2016 года. Новая лекция, новый лектор с новой темой "Как сохранить любовь в современном мире" и пять новых историй о любви. Герои по-прежнему страдают, борются за свою любовь, еще чаще попадают в нелепые и смешные ситуации и еще больше верят в любовь. Роли исполнили: Джон Малкович, Ингеборга Дапкунайте, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Максим Матвеев, Гоша Куценко, Анна Михалкова, Федор Лавров, Владимир Яглыч, Равшана Куркова, Александр Паль, Лукерья Ильяшенко, Тина Далакишвили, Ясмина Омерович, Глеб Калюжный.

На открытии фестиваля вручили первый приз режиссеру Павлу Чухраю за вклад в кинематограф. На "Кинотавре" показали новый фильм режиссера "Холодное танго".

В конкурсную программу "Кинотавра" вошли 14 фильмов, в том числе "Аритмия" Бориса Хлебникова, альманах "Про любовь. Только для взрослых" Анны Меликян, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Рок" Ивана Шахназарова, "Теснота" Кантемира Балагова, "Три сестры" Юрия Грымова.

Жюри конкурсной программы возглавил актер и худрук Театра Наций Евгений Миронов, также в жюри вошли актриса Юлия Пересильд, сценарист Александр Родионов, киновед Нэнси Конди, режиссер Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин, продюсер Игорь Мишин.

Специальными событиями фестиваля стали показы фильмов Андрея Звягинцева "Нелюбовь", вошедшего в основной конкурс Каннского фестиваля, и Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского".

В рамках фестиваля также прошел конкурс короткометражного кино, Гран-при получил фильм "Лалай-балалай" Руслана Братова. В традиционной программе "Кино на площади" были представлены новинки российского проката, в частности фильмы Валерия Тодоровского "Большой", "Ледокол", "Викинг".

Фестиваль проходил в Сочи с 7 по 14 июня.

Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 1991 года. Организаторами фестиваля являлись продюсер Марк Рудинштейн и актер Олег Янковский. Президент кинофестиваля — продюсер Александр Роднянский, сопредседатели попечительского совета — режиссер Федор Бондарчук и программный директор фестиваля Ситора Алиева.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Архивное фото пуска ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-02 с космодрома Байконур
    "Союз-5" - договорились!

    Казахстан и Россия договорились по программе ускоренного создания ракеты "Союз-5" и соответствующей инфраструктуры на космодроме "Байконур".

  • Вырубка деревьев на автотрассе Бишкек — Кара-Балта
    Рубим дальше!

    Вдоль автотрассы Бишкек — Кара-Балта планируется снести более 200 объектов и спилить 3 тысячи деревьев в рамках проекта расширения дороги.

  • БелАЭС
    Seed-миссия МАГАТЭ

    Беларусь передала в Еврокомиссию и в органы Конвенции Эспо отчет по итогам состоявшейся в январе 2017 года seed-миссии МАГАТЭ.

  • Академик Арнольд Смеянович готовится к операции
    Здоровье не ждет

    Правительство Латвии собирается принять окончательное решение по финансированию здравоохранения, семейные врачи собираются бастовать.

  • Даля Грибаускайте сдает кровь, фото с места событий
    Donor Sapiens

    Президент Литвы Даля Грибаускайте призвала жителей страны стать донорами крови.

  • Корина Фусу на остановке общественного транспорта в Кишиневе
    Домой на "рогатом"

    Экс-министр просвещения Корина Фусу во вторник была замечена на остановке общественного транспорта, садясь в троллейбус.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Скачки на приз президента РФ - 2017
Конард Лорд, Лонг Вау и Фаст Керл: абхазские победители скачек в Москве
Сухумское госучилище культуры отпраздновало свой юбилей
Спели и станцевали: Госучилище культуры отпраздновало свой юбилей
Как стать донором крови в Абхазии
Как стать донором крови в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia