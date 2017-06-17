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Раздача российской гуманитарной помощи населению Сирии

Россия передала гумпомощь в Сирию

© Sputnik. Максим Блинов
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Военнослужащие РФ оказали гуманитарную, медицинскую и психологическую помощь жителям Сирии.

СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Российские военнослужащие из Центра примирения враждующих сторон в Сирии оказали гуманитарную, медицинскую и психологическую помощь жителям селения Вади Кандиль в провинции Латакия, передает РИА Новости.

"В населенном пункте Вади Кандиль более 100 семей потеряли кормильцев в ходе боев с террористами, сегодня мы привезли им более 250 продуктовых наборов с рисом, мукой, сахаром, консервами, чаем и крупой", — сказал офицер Центра примирения Вячеслав Румянцев.

Он добавил, что гуманитарные колонны на этой неделе доставили еще более 500 продуктовых наборов в два села в провинции Хомс.

В нынешней российской автоколонне — автомобиль медицинской помощи. На месте врачи провели осмотр обратившихся сельчан, бесплатно выдали необходимые медикаменты, в здании местной школы военные психологи провели работу с вдовами погибших военнослужащих.

Жительница поселка Ганима Халим Джуни, сыновья которой воюют с террористами, поблагодарила россиян за поддержку.

"Спасибо вам большое за помощь, спасибо России — я часто болею, все деньги уходят на лекарства. Продуктовый набор поможет мне уделять большее внимание здоровью", — сказала Джуни, обращаясь к военным.



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