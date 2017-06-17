Ликвидированы не менее 20 боевиков в Афганистане

СУХУМ, 17 июн — Sputnik. По меньшей мере 20 боевиков были ликвидированы в афганской провинции Гильменд в результате авиаударов ВВС Афганистана и США, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Khaama Press.

Как отмечает источник, местное правительство также опубликовало заявление, в котором сообщается о направлении дополнительных сил в район Марджа с целью дальнейшей активизации борьбы с терроризмом против групп боевиков. Кроме того, ВС Афганистана получили достаточно материально-технического обеспечения для продвижения вперед в борьбе с боевиками.

США проводят в Афганистане с 2015 года операцию "Страж свободы" (Freedom's Sentinel) против боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) и движения "Талибан".