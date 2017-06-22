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Белый дом просит конгресс ослабить законопроект по санкциям против РФ

© AFP/ JOHN MACDOUGALL
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Белый дом предпринимает меры, чтобы палата представителей ослабила законопроект, который позволяет конгрессу блокировать в будущем любые шаги президента США Дональда Трампа по снятию каких-либо санкций в отношении Москвы.

СУХУМ, 22 июн — Sputnik. Администрация США работает с палатой представителей конгресса США, чтобы она ослабила принятый ранее сенатом законопроект по санкциям против России, передает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

Там указывается, что эти усилия администрации "нацелены на то, чтобы воспрепятствовать неуклюжей и наносящей политический урон борьбе по поводу права вето между республиканской администрацией Трампа и контролируемым республиканцами конгрессом по поводу России".

Источник отмечает, что палата представителей, обычно воинственно настроенная по отношению к РФ, "сталкивается с выбором" между демонстрацией жесткой линии против Москвы и стремлением избежать потенциально серьезной конфронтации с собственным президентом.

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Как отмечается в материале, во вторник глава комитета по доходам и расходам палаты представителей республиканец Кевин Брэйди внес процедурное возражение по данному законопроекту, что, по сути, ставит барьер на прохождении документа и может привести к его переработке".

Как отмечает, в свою очередь, газета Politico, сенат направил в палату представителей свои предложения по поводу упрощения ситуации. По этому поводу председатель сенатского комитета по иностранным делам Роберт Коркер заверил, что "все работают вместе" в данном направлении.

Сенат конгресса США 98 голосами против двух одобрил на прошлой неделе новые санкции против России и Ирана. Санкции против России были "пришиты" к законопроекту по Ирану в виде поправки, чтобы ускорить их прохождение и затруднить возможный отказ Трампа подписать законопроект. Пакет санкций рассматривается в палате представителей.

Законопроект предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Документ также предполагает, что президент может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

При этом США "продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2", принимая во внимание его пагубное воздействие на энергобезопасность Евросоюза и развитие рынка газа в Центральной и Восточной Европе и на реформы энергетики на Украине", говорится в тексте законопроекта.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон на прошлой неделе заявил, что предусмотренная законопроектом кодификация санкций лишит администрацию необходимой гибкости в дипломатическом подходе к Москве. Аналогичной позиции придерживалась предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на то, что Обама был инициатором введения санкций.



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