СУХУМ, 22 июн – Sputnik, Владимир Бегунов. После референдума 23 июня 2016 года Великобритания готовится к выходу из Европейского Союза, согласно данным соцопроса Ifop, почти половина французов и более половины итальянцев немцев и британцев считают, что ее примеру последуют и другие страны.

"В основе таких настроений лежит много факторов, — говорит политолог Александр Студеникин. – Есть экономические — людям не хочется отдавать часть налогов непонятно на что, им хочется конкретных результатов. Но главная причина – несостоятельность миропорядка, где европеец – это абстрактный человек. А люди не рождаются абстрактными, у них есть национальные, культурные, религиозные отличия".

Среди тех, кто считает, что за британцами из ЕС потянутся другие страны, многие уверены, что таких государств будет несколько. Так думают 55% британцев, половина итальянцев, 42% французов и 39% немцев.

Вера в незыблемость Евросоюза сейчас в меньшинстве. В нее верят только треть французов (33%) и итальянцев (32%), 39% немцев и 18% британцев, которые считают, что ни одна страна не выйдет из ЕС.

"Единство Европы обеспечивается за счет превращения всех членов союза в европейцев, — считает политолог. — В этой ситуации малые страны должны вообще раствориться в этом союзе. Но в то же время новое поколение, которое прибывает в Европу, не хочет становиться европейцами. Они сохраняют свой язык, религию, культуру. Коренные жители чувствуют себя беззащитными на фоне этих явлений".

Опрос жителей европейских стран о том, сколько стран последуют примеру Великобритании и выйдут из Евросоюза, провела старейшая во Франции компания, занимающаяся исследованием общественного мнения Ifop.



