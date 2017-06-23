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Вертолет

Разбился вертолет в Греции

© Sputnik. Владимир Астапкович
В мире
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Около 10 часов утра недалеко от Марафона, к востоку от Афин во время распыления химикатов разбился вертолет. Причины авиапроисшествия пока не известны.

СУХУМ, 23 июн — Sputnik. В Греции разбился вертолет во время распыления химикатов, погибли два человека и один ранен, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Skai.

ЧП произошло около 10 часов утра недалеко от Марафона, к востоку от Афин. Вертолет частной компании занимался распылением химикатов и упал в болотистой местности в районе Схиниа. Два члена экипажа погибли, а один был ранен. Выбраться из упавшего вертолета ему помогли местные жители, сообщает источник.

По информации телеканала, вертолет был арендован властями столичного региона Аттика для распыления химикатов против комаров.



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