Разбился вертолет в Греции

СУХУМ, 23 июн — Sputnik. В Греции разбился вертолет во время распыления химикатов, погибли два человека и один ранен, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Skai.

ЧП произошло около 10 часов утра недалеко от Марафона, к востоку от Афин. Вертолет частной компании занимался распылением химикатов и упал в болотистой местности в районе Схиниа. Два члена экипажа погибли, а один был ранен. Выбраться из упавшего вертолета ему помогли местные жители, сообщает источник.

По информации телеканала, вертолет был арендован властями столичного региона Аттика для распыления химикатов против комаров.