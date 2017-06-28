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Показ оперы Трубадур в Геликон-опере

По-новому зазвучал "Трубадур" с Алисой Гицба в "Геликон-опере"

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
В мире
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Московский театр "Геликон-опера" завершает свой 27-й сезон премьерой оперного шедевра Джузеппе Верди "Трубадур", премьерная серия будет проходить с 27 по 30 июня, а также 4 и 5 июля.

СУХУМ, 28 июн – Sputnik. Заслуженная артистка России, Народная артистка Абхазии Алиса Гицба выступила в роли герцогини Леоноры в новой версии постановки Джузеппе Верди "Трубадуры" в Московском музыкальном театре "Геликон-опера", об этом передает РИА Новости.

Как и многие в этом спектакле, Алиса Гицба оперу Верди никогда раньше не пела. Теперь привыкает не только к вокально сложной партии, но и к сцене, которая славится своей машинерией.

"Декорации сложные. Приходилось долго привыкать, потому что они  под наклоном. Они то опускаются вниз, то поднимаются вверх. К этому нужно быть готовой", — сказала солистка Московского музыкального театра "Геликон-Опера".  

Языки пламени, раскаленный металл, на героях окровавленные повязки, костюмы в стиле милитари – таким увидел вердиевского Трубадура художественный руководитель театра, оперный режиссер Дмитрий Бертман.

Показ оперы Трубадур в Геликон-опере
© Sputnik. Рамиль Ситдиков
Показ оперы "Трубадур" в "Геликон-опере"

Война и месть – бессмысленные и беспощадные. Этот спектакль — на ассоциации, но в рамках, заданных композитором Верди, опера без купюр. Для финала взяли французскую редакцию, более яркую и развернутую.

По словам режиссера Бертмана, "Трубадур" в репертуаре "Геликон-оперы" появился впервые.

"Эта опера — одна из самых любимых зрителями и исполнителями. Мы обратились именно к этому шедевру Верди, потому что сегодня он может прозвучать по-новому и чрезвычайно современно. Сегодня в мире происходит самое страшное — люди убивают друг друга. Это ненормально, ведь все мы — братья земляне. Люди, стремящиеся жить в мире и согласии, становятся жертвами страшных манипуляций. Именно на этом мы сделали акцент в нашей постановке", — цитирует Бертмана агентство.

Режиссер отметил, что в создании спектакля принимала участие творческая команда: испанский маэстро Оливер Диаз, который неоднократно дирижировал "Трубадуром", художники Игорь Нежный и Татьяна Толубьева, хореограф Эдвальд Смирнов.

Также Бертман добавил, что в спектакле нет приглашенных солистов — участвуют только артисты "Геликон-оперы".




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