"Гадкий я 3": фарс времен размытия устоев

Sputnik, Лев Рыжков

Экс-злодей с большой семьей

Перед нами – произведение искусства, просмотра которого не избежит, наверное, ни один родитель, решивший на выходных сходить с семьей в торговый центр. Это – третий фильм про потешного суперзлодея в отставке, отчетливо напоминающего суперзвезду 30-х годов Бориса Карлоффа в роли демона Носферату.

Сейчас бывший суперзлодей Грю работает на антизлодейскую спецслужбу. Под ногами у него все время трутся желтые цилиндрики с глазами, которые периодически начинают что-то буратинистыми голосами петь. Это миньоны. Про них тоже выходил отдельный большой мультфильм.

Глазастые цилиндрики хотят обратно – на службу злу. Они пищат и блеют об этом на каком-то не очень понятном языке-воляпюке. Но их командир с профилем Носферату против: хватит злодействовать, у него семья большая, пора за ум браться. Семья, к слову, действительно многочисленная.

Бывшему суперзлодею противостоит злодей действующий. Это – реликт восьмидесятых годов, поклонник Майкла Джексона и дискотеки, понятно, восьмидесятых Бальтазар Брейк. Опасный такой дядька с кругленькой плешью, стрижкой под "депешей", усами и накладными плечами.

И вот злодей Бальтазар Брейк с задорными танцульками и лихими ужимками похищает какой-то бриллиант. Прибывший на место суперзлодей в отставке вмешивается, забирает бриллиант, но Брейк от него уходит. За это облажавшегося Грю увольняют из спецслужбы. И тут у Грю находится брат-близнец. Это Дрю – олигарх из Восточной Европы. Он приглашает новообретенного братца погостить на пляже. А тем временем злодей – поклонник дискотеки 80-х снова похищает бриллиант.

© Фото: https://www.kinopoisk.ru Кадр из мультфильма "Гадкий я 3"

Без огонька

В общем, давайте признаем, что сюжета в этом фильме особо-то и нет. Потешный типчик с накладными плечами никакого сюжетного напряжения не создает. Ему радуешься, как нежданному пьяному Дед Морозу, ввалившемуся на унылое застолье под елкой.

А так лимитированные полтора часа заполнены не особо осмысленной, без огонька, беготней, различными кривляниями, потешным пуканьем. Ну, и юмором, да. Конечно, на вкус и цвет двух мнений не найти, но мне показалось, что юмор сочиняли благонравные кавээнщики-троечники. В общем, не смеялся я почему-то. Хотя некоторым кинокритикам в зале нравилось. Даже в ладоши хлопали.

И очень много пуканья. Один раз – ладно, детям смешно. Ну, второй. Но когда четвертый, десятый, пятнадцатый раз потешают нас звуками рвущейся ткани, уже как-то не весело становится.

Никакой такой особой эмоциональной "своей" правды у героев нет. Все действия совершаются на очевидном таком расслабоне, без какого бы то ни было огонька. Есть много мультфильмов – даже недавних – где есть и эмоциональная правда, и напряжение. "Зверопой", например. Или "Босс-молокосос". Да та же первая часть обозреваемого фильма.

Вообще, создается такое впечатление, что сценарий третьей части доходной франшизы отдали на откуп стажерам. И те поработали старательно – но робко.

И многого не продумали. Например, нет никакой легенды про бриллиант, за которым охотится злодей. Бриллиант не обладает никакими свойствами, просто дорого стоит. До недавних пор в Голливуде такая непроработанность важных деталей проходила по ведомству халтуры. Но, видимо, изменились времена.

Вам, европейцы

Часть действия происходит где-то в восточной Европе – в некоей стране, напоминающей не то Хорватию, не то Черногорию. В общем-то, для американского человека – неизведанные пампасы. Практически фронтир.

И в этой связи любопытен, конечно, имперский взгляд, который бросает кинематограф великой Америки на недавно покоренные территории. Какой же нам предстает Восточная Европа?

Домики – старинные, красивые. Море – лазурное. Но на взлетно-посадочной полосе местного аэропорта пасутся свиньи. Вообще, свиней аборигены очень любят, целуют в морды и кладут с собой в постель. Полиция восточной Европы – беспомощна. Вместо авто – велики-драндулеты, вместо оружия – огурец в кобуре (ну, тут я, конечно, утрирую). По улицам бродят потешные цыгане, строящие мелкий бизнес на фирменных проклятиях, а в барах сидят туповатые алкаши.

Надо понимать, что этот пейзаж – не выдумка создателей мультфильма. Это – своего рода общепринятый взгляд. Как Венеция ассоциируется с гондолами и каналами, а Париж – с Эйфелевой башней. Так и восточная Европа – со свиньями в аэропорту, по всей видимости, массово ассоциируется. Так что можно поздравить восточноевропейцев и к ним стремящихся с торжеством такого взгляда на их среду обитания.

© Фото: https://www.kinopoisk.ru/ Кадр из мультфильма "Гадкий Я 3"

Кто всех прикольней?

Чему нас учит "Гадкий я 3"? Ну, наверное, тому, что взрослые тоже бывают "прикольными". Вот как суперзлодей – вертлявый реликт восьмидесятых. Понятно, что в его образе высмеиваются "предки" — скорее, уже даже дедушки с бабушками, а не просто родители.

В принципе, если постараться, можно найти и урок того, что семья – это святое. Ну, да. Мысль – не новая, даже банальная. Но и в фильме она – не особо отчетлива.

А вот настораживает такой момент. Герои очень легко переходят со стороны добра на сторону зла. Вот буквально как два пальца обслюнявить – переметнуться. Буратинящими устами потешных желтых миньонов артикулируется и такая мысль: добро – это "не прикольно". Вот зло – это да. Оно и осанку придает, и внушительный внешний вид.

Не хочу демонизировать, но это – симптом размытия нравственных устоев. Все-таки вспомним, например, фильмы для детей Советского Союза. Да, там тоже было "прикольное" зло – и старуха Шапокляк, и космические пираты, и лиса Алиса с котом Базилио. Но осязаемой, отчетливой была и "светлая" сторона. Были яркие герои, образцы для подражания. В третьей части "Гадкого Я" добро – аморфно, как студень. И, в общем-то, эмоции детишек, как магнитом, тянут на темную сторону.

Будьте готовы, что после просмотра этого мультфильма ваши дети будут, как минимум, один вечер радостно "пукать" губами, как их любимые миньоны. Но это, в общем-то, — минимальный вред. Будем надеяться, что только пуканьем он и ограничится.