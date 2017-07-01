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Диего Марадона

Марадона неожиданно приехал в Москву

© Sputnik. Дмитрий Дубинский
В мире
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Великий футболист побывал на строящемся стадионе "Динамо" в Москве и рассказал о проблемах российской сборной, которую собирается возглавить.

СУХУМ, 1 июл – Sputnik, Антон Курилкин. В Россию Марадона прибыл по приглашению газеты "Советский спорт" и общественного движения "Россия любит футбол". Самолет, на котором прилетел футбольный бунтарь,  приземлился в пятницу днем, несмотря на сильный ливень и шквальный ветер.

Диего Марадона
© Sputnik. Дмитрий Дубинский
Диего Марадона

После многочасового перелета Марадона отправился на строящийся стадион "Динамо" и рассказал журналистам о своих планах в России. Ни московские дороги, ни непогода, ни усталость не остановили футболиста, однако от полноценной пресс-конференции он все же отказался, ограничившись короткими ответами на вопросы. 

Марадона раскрыл главную цель  своего визита. Как оказалось, он приехал, чтобы возглавить российскую сборную и уладить связанные с этим вопросы. "У меня много планов, и впереди еще много работы", – с энтузиазмом воскликнул футболист.

Марадона рассказал о главной проблеме российского футбола: "У российских футболистов слабая подготовка, но умеют они многое. Проблема в менеджерах".

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Советский спорт
Советский спорт
Московские гастроли Марадоны

После короткой беседы Марадона оставил свою подпись на нескольких мячах и раздал автографы. Великий футболист с воодушевлением подписал стопку собственных фотографий и порадовался многочисленным подаркам: вину "Лев Яшин", пирогу и самовару, а после исполнил  песню на испанском с одной из сотрудниц компании, которая строит стадион. 

Диего Марадона
© Sputnik. Дмитрий Дубинский
Диего Марадона

Планировалось, что футболист осмотрит как строится спортивный объект, но погода все же испортила планы на вечер – из-за дождя экскурсию пришлось отменить. 

Что мы знаем о Диего Армандо Марадоне

Диего Марадона – легендарный  аргентинский футболист, лучший спортсмен страны XX века. Входит в сборную лучших игроков на всех чемпионатах по версии ФИФА, в Топ-100 футболистов ФИФА. Обладатель "Золотого мяча".

В три года начал играть в футбол, в девять лет попал в детскую команду "Лос Себольитас" – юношескую секцию клуба "Архентинос Хуниорс". С 15 лет играл в основном составе команды, а в 17 лет попал в национальную сборную.

Для обхода правил клуба ему пришлось сыграть несколько игр под псевдонимом – он не подходил по возрасту и тренеры пошли на уловку, чтобы показать талант Марадоны.

Пять раз становился лучшим бомбардиром в истории чемпионата Аргентины – это самый лучший результат за всю историю страны.

Диего Марадона
© Sputnik. Дмитрий Дубинский
Диего Марадона

В 1982 году Марадона перешел в каталонский футбольный клуб "Барселона". Сумма трансфера на тот момент была самой большой в истории футбола – 8 миллионов долларов.  

На чемпионате мира 1986 года в Мексике в матче со сборной Англии на 51 минуте Марадона забил мяч в ворота рукой, но судья не заметил нарушения и засчитал гол. На послематчевой конференции футболист заявил, что гол был забит "отчасти головой Марадоны, а отчасти рукой Бога". От высказывания остались только два последних слова – "рука Бога", что и стало названием гола.

Спустя три минуты Марадона, обыграв шестерых игроков противника, забил еще один гол, который назвали "голом столетия".

В 1997 году, в день 37-летия, футболист заявил о прекращении карьеры игрока. 

В 2000 году издал автобиографическую книгу, в которой признался в употреблении наркотиков. 

После завершения карьеры Диего Марадона работал спортивным комментатором, в спортивном бизнесе и тренировал несколько футбольных команд и национальных сборных.

Диего Марадона
© Sputnik. Дмитрий Дубинский
Диего Марадона




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