Дракслер о Кубке конфедераций: благодарны за отличную организацию

СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Увиденное в России привело нас в восторг, говорится в написанном российским болельщикам открытом письме игрока сборной Германии по футболу Юлиана Дракслера.

"Дорогие российские фанаты футбола! Три недели мы смогли провести в этой замечательной стране, теперь, к концу Кубка конфедераций в России, мы хотели бы выразить свою искреннюю благодарность. Мы благодарны за отличную организацию, за множество помощников везде и за всегда присутствующее чувство безопасности", — отмечается в письме.

Дракслер также благодарит организационный комитет в России, всех сотрудников на стадионах, в отелях и аэропортах, всех волонтеров и российских фанатов футбола.

© Sputnik. Алексей Филиппов Футбольный сервис: Кубок конфедераций глазами болельщика

"Считается, что Кубок конфедераций является контрольным прогоном чемпионата мира. После трех недель мы можем сказать: Россия с блеском прошла это испытание. Было много встреч, на пляже в Сочи и во время посещения Казанского кремля. То время, которые мы провели с российскими фанатами, нам, игрокам, очень понравилось", — говорится в сообщении.

Немецкий футболист написал, что команда играла на стадионах с впечатляющей архитектурой, смогла насладиться днями на побережье Черного моря и попыталась внести свой вклад в российско-германские отношения за пределами четырех угловых флажков. "Для меня лично последние дни стали особенными…", — подчеркнул он.

В конце письма Юлиан Дракслер подчеркнул, что команда с нетерпением ждет возвращения летом в 2018 году, когда в России пройдет Чемпионат мира по футболу.



