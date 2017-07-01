При стрельбе в ночном клубе в штате Арканзас пострадали 17 человек

СУХУМ, 1 июл — Sputnik. По меньшей мере 17 человек получили ранения во время стрельбы в ночном клубе в американском штате Арканзас, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Правоохранители прибыли на место происшествия в районе 02.30 по местному времени (10.30 мск) после сообщений о стрельбе в клубе Power Lounge города Литл-Рок в субботу. По меньшей мере один человек находится в критическом состоянии.

Полиция считает, что инцидент произошел после возникшей в ночном клубе перепалки, и не связывает его с терроризмом.