В Астане стартовал пятый раунд переговоров по Сирии

СУХУМ, 4 июл — Sputnik. Пятый раунд двухдневных переговоров по Сирии стартовал в Астане, передает РИА Новости.

Накануне прошел ряд двусторонних встреч на уровне экспертов, во вторник они продолжатся на уровне глав делегаций в разных форматах. Главной темой переговоров станет определение зон деэскалации, меморандум об установлении которых стал главным итогом прошлого раунда 3-4 мая.

"В центре внимания сейчас то, как установить зоны деэскалации в реальности. Это очень сложно. Во-первых, необходимо договориться о карте. Затем о том, кто будет осуществлять контроль в зонах, и о том, что именно нужно контролировать. Также о том, что делать с нарушителями, с присутствующими там "Ан-Нусрой" и "Исламским государством" (террористические группировки, запрещены в РФ — ред.)", — сказал источник на переговорах перед их началом.

Еще одной темой пятого раунда станет обсуждение вопроса о создании сирийского комитета национального примирения.

Четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.