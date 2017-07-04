В Китае 12-летний мальчик угнал автобус и катался по городу 40 минут

СУХУМ, 4 июл — Sputnik. В Гаунчжоу (Китай) мальчик 10-12 лет угнал автобус и катался на нем по городу, об этом передает Sputnik Кыргыстан со ссылкой на BBC.

Прохожие заметили школьника за рулем автобуса днем 3 июля и сообщили в полицию. Остановить транспорт удалось только через 40 минут. Все это время мальчик ехал весьма аккуратно и никого не задел. О повреждениях автомобилей или другого имущества также не сообщается.

Как школьнику удалось угнать автобус — не ясно, но стало известно, что стеклянная часть двери разбита.

Компания — собственник транспорта сообщила, что этого мальчика ранее задерживали за кражи мобильных телефонов и кошельков. Представители компании добавили, что поймать угонщика удалось с помощью GPS-устройства в автобусе.

После поимки школьника доставили в полицейский участок. На одном из видео можно заметить, что он входит в здание с сигаретой в руках.

Когда полицейские расспрашивали мальчика об угоне, он закрывал лицо и отказывался отвечать на вопросы. СМИ пишут, что ему не стали предъявлять обвинение в связи с возрастом.