17:41 04 Июля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 32°C
Прямой эфир
Поиск
Кадр из фильма Ликвидация

Продолжение "Ликвидации" будут снимать, возможно, уже не в Одессе

© Фото: Централпартнершип
В мире
Получить короткую ссылку
26 0 0

Продюсер Сергей Члиянц накануне начала съемок выяснил, что исполнителю главной роли сериала Владимиру Машкову запрещен въезд в Украину.

СУХУМ, 4 июл — Sputnik. Сценарий второй части сериала "Ликвидация" пока находится в работе, где и когда начнутся съемки, пока неизвестно, передает РИА Новости.

Ранее продюсер Сергей Члиянц сообщил на своей странице в "Фейсбук", что исполнитель главной роли Владимир Машков может и не попасть на съемки, ему запрещен въезд в Украину из-за посещения Крыма. В 2014-15 годах актер снимался там в фильме "Экипаж".

По словам Сергея Члиянца, он, как один из участников проекта, обязан был прояснить ситуацию на этапе подготовки к съемкам.

"Сценарий "Ликвидации" еще в работе. Сергей Члиянц никакого отношения к фильму не имеет. Съемки фильма обязательно начнутся. Когда и где, объявим отдельно", — сказали в пресс-службе.

После того, как новость о запрете въезда в Украину для Машкова появилась в СМИ, Члиянц опубликовал еще один пост, где еще раз уточнил: "Машков не летал в Одессу на съемки продолжения "Ликвидации" и не был задержан на границе, как написали глупые СМИ".

По его словам, он по собственной инициативе решил прояснить вопрос заранее, так как в противном случае глупо было бы продолжать подготовку к съемкам.

"Посвященные в процесс люди знали, что в Одессе планируют снимать продолжение "Ликвидации". А поскольку я был непосредственным участником событий, то все эти вопросы обращались ко мне. Так вот, отвечаю: въезд действительно запрещен. Как я это узнал — мои дела. Кто хочет проверить и поспорить, — я готов. И каким бы я был идиотом, если б не проверил этот вопрос. Так в кино не делают…" — написал на своей странице в "Фейсбук" продюсер.

Сериал "Ликвидация" был снят в 2007 году режиссером Сергеем Урсуляком. Это история о противостоянии советской милиции и банд послевоенной Одессы. Машков сыграл в фильме начальника отдела по борьбе с бандитизмом Давида Гоцмана. Снимать продолжение будет другой режиссер. Урсуляк объяснил журналистам, что с ним вели переговоры, но по разным причинам ему пришлось отказаться.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Архивное фото сирийских заключенных
    Всех на волю!

    Итогом пятой встречи межсирийских переговоров в Астане может стать договоренность об освобождении заключенных.

  • Архивное фото председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко
    Дружные ребята

    На берегу кыргызского озера Иссык-Куль проходит международный детский форум – среди гостей спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

  • Восстановление техники на Линии Сталина
    Танковый прорыв

    Фестиваль реконструкции «Багратион» прошел в Беларуси на «Линии Сталина» – советские танки по-прежнему быстры.

  • Мемориал Холокоста в Румбуле
    День страха

    Сегодня в США отмечают День независимости, в Норвегии День рождения королевы, а в Латвии – День памяти жертв геноцида еврейского народа.

  • Мэр Рокишкес, вице-мэр Пскова, посол России в Литве вместе с участниками сессии По волнам исторической памяти, фото с места событий
    Никто не забыт

    Студенты из вузов Пскова и Псковской области уже второй год приезжают в Литву, для ухода за воинскими захоронениями.

  • Задержание мэра Кишинева Дорина Киртоакэ
    Успеть до ареста

    Коллега мэра Кишинева Дорина Киртоакэ по партии рассказал о том, что не успел сделать градоначальник до заключения под стражу.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

VII Всероссийская премия Выпускник-2017
Салют на Красной площади и воздушные шары у мечети: неделя в объективе
Кондиционер, море и вода: как гости и жители Абхазии спасаются от жары
Кондиционер, море и вода: как гости и жители Абхазии спасаются от жары
Как питаться в жару
Как питаться в жару

Соцсети

Sputnikabkhazia