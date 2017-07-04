Продолжение "Ликвидации" будут снимать, возможно, уже не в Одессе

СУХУМ, 4 июл — Sputnik. Сценарий второй части сериала "Ликвидация" пока находится в работе, где и когда начнутся съемки, пока неизвестно, передает РИА Новости.

Ранее продюсер Сергей Члиянц сообщил на своей странице в "Фейсбук", что исполнитель главной роли Владимир Машков может и не попасть на съемки, ему запрещен въезд в Украину из-за посещения Крыма. В 2014-15 годах актер снимался там в фильме "Экипаж".

По словам Сергея Члиянца, он, как один из участников проекта, обязан был прояснить ситуацию на этапе подготовки к съемкам.

"Сценарий "Ликвидации" еще в работе. Сергей Члиянц никакого отношения к фильму не имеет. Съемки фильма обязательно начнутся. Когда и где, объявим отдельно", — сказали в пресс-службе.

После того, как новость о запрете въезда в Украину для Машкова появилась в СМИ, Члиянц опубликовал еще один пост, где еще раз уточнил: "Машков не летал в Одессу на съемки продолжения "Ликвидации" и не был задержан на границе, как написали глупые СМИ".

По его словам, он по собственной инициативе решил прояснить вопрос заранее, так как в противном случае глупо было бы продолжать подготовку к съемкам.

"Посвященные в процесс люди знали, что в Одессе планируют снимать продолжение "Ликвидации". А поскольку я был непосредственным участником событий, то все эти вопросы обращались ко мне. Так вот, отвечаю: въезд действительно запрещен. Как я это узнал — мои дела. Кто хочет проверить и поспорить, — я готов. И каким бы я был идиотом, если б не проверил этот вопрос. Так в кино не делают…" — написал на своей странице в "Фейсбук" продюсер.

Сериал "Ликвидация" был снят в 2007 году режиссером Сергеем Урсуляком. Это история о противостоянии советской милиции и банд послевоенной Одессы. Машков сыграл в фильме начальника отдела по борьбе с бандитизмом Давида Гоцмана. Снимать продолжение будет другой режиссер. Урсуляк объяснил журналистам, что с ним вели переговоры, но по разным причинам ему пришлось отказаться.