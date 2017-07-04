Мужчину, купавшего крокодила в Черном море, задержала полиция

СУХУМ, 4 июл — Sputnik. Задержан мужчина, который искупал крокодила с плавающими в море людьми на одном из пляжей Анапы, передает РИА Новости.

В пятницу в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина выгуливает на поводке и купает в море крокодила. Судя по комментариям, это происходило на одном из пляжей Анапы, рядом с плавающими в море людьми. При этом окружающие реагировали на крокодила достаточно спокойно, не боялись и даже пытались его погладить.

Как рассказал старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антон Лопатин, начата проверка по статье "жестокое обращение с животными" и "предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"Не факт, что это именно тот крокодил, внешне похож. Животное передали в зоопарк Анапы "Мадагаскар", — сказал Лопатин.

Как он отметил, сам хозяин крокодила утверждает, что приобрел животное в магазине в 2012 году и никаких услуг по фотосъемке не предоставлял. По словам владельца, крокодил жил у него в квартире в аквариуме. При этом никаких документов на рептилию, кроме чека, у мужчины не оказалось.



