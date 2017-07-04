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Гаспар Авдолян и Лолита Османова

Свадьба детей российских олигархов поразила Голливуд

Личная страница в Instagram Гаспара Авдоляна
В мире
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Голливуд был потрясен роскошной свадьбой дочери российского бизнесмена Лолиты Османовой с сыном предпринимателя армянского происхождения - Гаспаром Авдоляном.

СУХУМ, 4 июл — Sputnik. Роскошная свадьба Гаспара Авдоляна и Лолиты Османовой, вызвавшая потрясение своим размахом даже у видавшего виды Голливуда, состоялась в Лос-Анджелесе в минувшие выходные. На один вечер зал Dolby Theatre, где проводятся церемонии вручения "Оскара", был украшен фантастической флористической композицией, стоимость которой оценивается приблизительно в полмиллиона долларов, сообщает Sputnik Армения.

Ведущими церемонии стали Андрей Малахов и Ксения Собчак. Более сотни гостей в этот вечер развлекали не только армянскими народными танцами,но и выступлениями Леди Гага, Стаса Михайлова, Николая Баскова и других известных артистов.

Среди гостей замечены Шер и ювелир Лори Родкин, которая написала в своем Instagram "Я до конца не понимаю, я в России или Армении, или я на армянском шоу "Голос".

Just your ordinary wedding #whenoligarchsmarry #gaga #jasonderulo / Lolita and gaspar wedding

Публикация от Loree Rodkin (@loreerodkin) Июл 2 2017 в 12:49 PDT

 

​По данным издания, отец невесты Эльдар Османов — совладелец компании "Межрегионсоюзэнерго", которая, включает в себя такие активы, как "Тагилэнергосбыт", "Челябэнергосбыт", "Архэнергосбыт", "Вологдаэнергосбыт", "Хакакасэнергосбыт" и "Роскоммунэнерго". Отец жениха, 46-летний Альберт Авдолян является основателем и владельцем компании "СКАРТЕЛ", а также держателем акций "Yota".

изумительно красивая свадьба 😍✨@reina_dolores #moscowhollywood #GasparLola #wedding

Публикация от Khaimova Galya (@galyaaisha) Июл 2 2017 в 2:29 PDT

 

 

​Красавица-невеста выглядела не хуже голливудских актрис на лестнице знаменитого театра: шлейф изумительного свадебного платья сверкал под лампами софитов.

Wedding of the decade!

Публикация от Vita Mia Events (@vitamiaevents) Июл 2 2017 в 1:37 PDT

 

​Приглашения на свадьбу Лолиты и Гаспара тоже были шикарными. Накануне торжества каждому гостю вместо привычных открыток пришли кейсы, стилизованные под формат предстоящей вечеринки. В каждом из маленьких чемоданчиков находилась статуэтка "Оскара", встроенный в верхнюю часть чемодана экран с видеоприглашением, набор игральных фишек, ручка и бутафорская золотая пластина с именами новобрачных, датой и местом проведения церемонии.




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