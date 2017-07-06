От огня и террора: как изобретатель изменит мир вокруг нас

Sputnik, Лев Рыжков

Две страшных аварии произошли буквально одна за другой. В ночь на 2 июля в Татарстане рейсовый автобус столкнулся с КамАЗом. Автобус опрокинулся, начался пожар. Погибло 14 человек, притом не столько в результате самой катастрофы, сколько от огня. 3 июля трагедия повторилась в Германии. Погибло 18 человек. Обстоятельства трагедии оказались схожими: пассажирский автобус, грузовик и пожар, ставший причиной смертей…

Но возгорания автобусов можно было бы избежать.

Изобретатель Радик Галимулин разработал систему превентивной огнезащиты при дорожно-транспортных происшествиях. Эта система заинтересовала главу российского Министерства чрезвычайных ситуаций Владимира Пучкова. Согласно информации официального сайта МЧС, министр поручил специалистам проанализировать и протестировать изобретение Галимулина, жителя Анапы.

Если отойти от сухости официальных фраз, то можно без всякого преувеличения сказать, что мир вокруг нас вот-вот изменится. Да, перемены пока незаметны, как это и бывает. Но уже очень скоро люди в автомобилях перестанут гореть. А уже в самом ближайшем будущем автотранспорт станет невозможно использовать для совершения террористических актов. И это – тоже следствие изобретения Радика Галимулина.

Но обо всем по порядку.

Исключение из правил

Изобретательство в России – довольно печальное занятие. В свое время, особенно в молодости, автор этих строк общался со многими изобретателями. Они создавали, конечно, не вечные двигатели, а вполне рациональные и полезные устройства – печи для переработки мусора в топливо, двигатели внутреннего сгорания на коровьем навозе. Один (на заре мобильной эры) показывал свою модификацию переносного телефона с антенной, как из фантастического фильма.

Но в 100% случаев их изобретения не принимали. Потому что с изобретателями-кустарями производители предпочитают не связываться. Особенно в тех случаях, когда речь идет о жизни людей.

А вот изобретение Радика Галимулина – видимо, исключение из правил. Сразу из всех. Простой, временно безработный житель Анапы тоже проходил всеми коридорами и кабинетами изобретательского ада – обивал пороги и ждал ответа.

"Патентные документы пришлось долго заполнять, потом переделывать, — говорит Радик. — Практически два года на это ушло. Экспертиза заняла порядка восьми-девяти месяцев. Честно сказать, я даже не думал, что получу какую-то бумагу. Но я был уверен, что если я знаю, как спасти людей, должен что-то предпринять. Поэтому заполнял формуляры, совершал при этом ошибки (опыта-то не было!), платил госпошлины. А когда мне ответили из МЧС, то я сначала подумал, что меня разыгрывают. Быть не может такого, чтобы меня к самому министру вызывают!".

© Фото: МЧС РФ Радик Галимулин и Владимир Пучков

Счастливый человек

Мы встретились с Радиком вскоре после того, как он вышел из министерства. Глядя на него, я понял, как выглядит совершенно счастливый человек. У счастливого человека в глазах – всегда удивление. Он еще не может полностью осознать ситуацию.

На встречу с министром изобретатель из Анапы ехал на своем автомобиле в Москву почти сутки. После короткого сна в гостях у друга, на метро поехал в министерство. А там – вот представьте себя на месте Радика! – его встретили у входа и проводили в кабинет министра.

"Семь или восемь человек всего со всей России на эту встречу попало, — говорит Радик. – Министр обсудил с сотрудниками какие-то рабочие моменты, а потом повернулся ко мне и сказал, что моя разработка – гениальная. Хотя нет! Не так он сказал. "Вы, — говорит, — гений!". А мне так неудобно стало. Я говорю: "Спасибо!". Растерялся даже. Но вообще, мужик хороший. Посидел, почитал внимательно мои презентации. Реально ему было интересно. Потом он начальнику научно-технического управления МЧС России говорит: "Надо подыскать предприятия".

По завершении встречи изобретатель с министром сфотографировались. А потом Владимир Пучков, узнав, что Радик – временно безработный, пригласил его на работу в управление МЧС по Анапе. Там, как оказалось, очень нужны толковые люди.

"Честно сказать, я еще не обращался в МЧС, — говорит Радик. — Но на днях надо будет сходить. Кушать-то все равно что-то нужно. Одними изобретениями сыт не будешь".

Такой вот промежуточный хэппи-энд истории одного изобретателя. Именно о таком признании мечтает каждый из последователей Томаса Эдисона, которых в России многие тысячи. Но давайте посмотрим – что же изобрел Радик Галимулин? И что привело его к успеху?

Человек на трассе

"Я родился 5 июля 1966 года в Уфе, — говорит изобретатель. — Прожил там 50 лет. И вот на пятьдесят первом году переехал в город Анапа. Высшего образования у меня нет. Поступил в нефтяной вуз, но не окончил его. Отслужил в армии, пришел оттуда в 1986 году. И уже не до учебы стало. Надо было как-то на жизнь зарабатывать, семью содержать. Так что образование у меня – обычная рабочая специальность".

Со временем Радик стал бизнесменом. Но в то же время занимался общественной работой. Есть государственные награды – например, в 2006 году Галимулину вручили медаль "За заслуги перед городом Уфа".

"Я парк в городе построил, — признается Радик. – Не в центре – на окраине, где заводчане живут. Там вообще никаких достопримечательностей отродясь не было. На месте будущего парка был огромный уродливый пустырь. На этом пустыре я построил кафе, детскую площадку. Все за свой счет. Правда, сейчас все это, наверное, уже не работает, потому что мне пришлось все это продать, сменился владелец. Есть еще у меня благодарность от библиотеки – я ее мебелью обеспечил в свое время".

А дорога к изобретательству открылась перед Галимулиным однажды вечером, на автотрассе под Самарой.

"Я ехал за рулем и увидел, что парень на «шестерке» просто вылетел с трассы, — вспоминает Радик. — Погода была очень сухая. Мы с товарищем побежали к водителю – трясли его, тормошили. А он — без сознания. И возгорание уже пошло. Я чувствую: пламя-то уже разгорается. И один пожилой водитель, помогавший нам спасать пострадавшего, говорит: "Все, уходим!". И мы едва успели отбежать, как "шестерка" взорвалась. А человек без сознания так и остался в этом автомобиле. Эта трагическая картина засела у меня в голове. Мне казалось, что я мог бы этому человеку помочь. Но как? Всех ведь из горящих автомобилей не вытащишь? И вдруг я понял: надо просто не дать им загореться!".

Защита на энергии ДТП

Радик признается, что его изобретение оказалось настолько простым, что он даже долго не верил, будто никто раньше до этого не додумался. Перерыл патентные архивы. И (в чем-то даже к собственному удивлению) выяснил, что действительно стал первым.

"Вначале я думал о причинах возгорания, — говорит Радик. – Его причиной является как короткое замыкание в аккумуляторе, так и разлив топлива. Что надо сделать? Во-первых, отключить аккумулятор. Тут-то и изобретать-то ничего не надо. Просто нужно все это автоматизировать, независимо от электроцепи. И вот я пришел к тому, чтобы использовать кинетическую энергию и энергию сжатого газа, которых вполне достаточно, чтобы спасти человека от возгорания".

Что такое кинетическая энергия и откуда она берется? Да от самого ДТП! Ведь при столкновении на дороге мы испытываем как раз кинетическую нагрузку, в среднем в 7-8 g. На использовании кинетической энергии действует система срабатывания воздушных подушек в автомобилях.

"Я привязал ту же самую систему срабатывания подушек на тот же уровень нагрузки в 7,5-12 g при дорожно-транспортных происшествиях, – рассказывает Радик. — Если сработали подушки, значит, удар был серьезный. А если удар серьезный, то вполне возможен момент возгорания. Что мы делаем? Чтобы купировать возгорание, мы вырубаем электроцепь автомобиля – это у нас происходит еще в момент столкновения".

Параллельно с размыканием электроцепи включается в работу клапан на выходе резервуара со сжатым газом. Газ поступает в пенообразователь. А пенопровод мы уже выводим туда, куда считаем нужным: или под капот, или в район бензобака, или под днище.

"Возможно и заполнение газом салона, — говорит изобретатель. — Но там нужно использовать какой-то инертный газ – допустим, тот же азот, чтобы не повредить людям дыхание. Но на самом деле возгорание обычно случается под капотом. В силу того, что у нас после ДТП продолжает работать бензонасос. Топливо либо от искры, либо от замыкания вспыхивает. Для того, чтобы этого не произошло, мы все это дело заранее купируем. То есть пожара еще нет, а мы заполняем все пеной. Эффект фактически стопроцентный. Возгорания не будет".

Систему пожаротушения можно будет запустить и дистанционно, не дожидаясь столкновения. Например, посредством смс-сигнала по обычному мобильному телефону.

© Sputnik. Игорь Лекаркин Изобретение Радика Галимулина

Террорист не проедет!

И вот тут мы подходим к очень интересному моменту, который существенно расширяет горизонты возможного использования новой технологии и является во многом неожиданным даже для самого изобретателя. С помощью смс-сигнала, который запускает систему пожаротушения, можно активировать систему "Антиугон".

"То есть мы можем при помощи мобильного телефона остановить автомобиль в любой точке мира отправкой обычного смс-сигнала, — говорит изобретатель. — Соответственно, если мы сейчас закладываем туда единый номер для спецслужб, мы вполне можем останавливать любую технику при помощи специального импульса. Сейчас в мире происходит много терактов с использованием автомобильной техники. Есть возможность оставить их в прошлом".

Но возникает вопрос: пойдут ли на установку антитеррористической системы производители?

"Мы не будем влезать в функциональную систему автомобиля, в конструкционные узлы и агрегаты, — говорит Галимулин. – Мы можем просто разомкнуть электроцепь. На выходе из генератора и аккумулятора мы размыкаем плюсовой провод. Все! В принципе, автомобиль у нас – обесточен. И можно гарантировать, что с этой системой автотеракты, как в Ницце, Берлине, Лондоне, – просто не повторятся".

Галимулин не останавливается на достигнутом. Сейчас вместе с известным санкт-петербургским писателем фантастом Дмитрием Янковским он разрабатывает электронное ружье, которое сможет «глушить» моторы автомобилей уже независимо от мобильных операторов.

"Оно может быть привязано как к лазерному наведению, так и к короткому диапазону FM-волн, с выводом на специальный монитор находящихся поблизости машин, — говорит Радик. — Если это нужно сделать на коротких дистанциях (или в процессе погони), а в этом месте нет телефонного сигнала, спецслужбы просто наводят на автомобиль лазерный прицел. А потом методом "тыка" на изображение этого автомобиля в мониторе его можно будет остановить. Все это, в принципе, решаемо. Программа разработок заложена. В течение двух недель, наверное, сделаем".