Захарова: нужно прекратить кровопролитие в зоне карабахского конфликта

СУХУМ, 6 июл — Sputnik. Дальнейшее кровопролитие в зоне карабахского конфликта недопустимо, об этом заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Она отметила, что в связи с очередным фактом нарушения режима прекращения огня Россия призывает стороны принять меры для стабилизации ситуации.

"Выражаем соболезнования родным и близким погибших, считаем недопустимым дальнейшее кровопролитие и призываем стороны принять все необходимые меры для стабилизации ситуации", — сказала Захарова на брифинге.

Она добавила, что Россия поддерживает заявление сопредседателя минской группы ОБСЕ, в котором поддерживается необходимость прекращения насилия и возобновления переговоров.

Ранее карабахская сторона сообщила о подавлении огневых точек реактивных систем залпового огня азербайджанских ВС, расположенных в селе Алханлы. Это было ответом на использование азербайджанской стороной впервые после апрельской войны РСЗО TR-107.