Сирийское послевкусие

СУХУМ, 6 июл – Sputnik. В Астане завершился пятый раунд сирийских переговоров. Корреспонденты Sputnik с самого начала освещают переговорный процесс, а также следят за тем, как меняются настроения и ожидания в кулуарах.

Самые переносимые переговоры

Процесс Астана-5 был одним из самых спокойных, однако ему предшествовала лихорадка с датами проведения.

В ходе майского раунда в российских СМИ появилась инсайдерская информация о том, что переговоры пройдут в июне. Но в заключительном меморандуме прозвучала фраза "в середине июля", что, надо сказать, очень успокоило казахстанскую прессу – ведь июнь в этом году выдался богатым на события – ШОС, ЭКСПО, Астанинский экономический форму – это лишь малая часть из них.

Затем в самом начале лета вдруг объявили о том, что встреча по Сирии пройдет 12-13 июня. После дату скорректировали на двадцатые числа июня, а после сообщили, о переносе на 10 июля. Однако 10 июля состоится Женевский процесс. В итоге пятый раунд утвердили на 4-5 июля – в преддверии Дня Астаны и во время празднования Дня независимости США, которые входят в число наблюдателей переговорного процесса.

Ударим рок!

Надо сказать, что США основательно готовились к празднованию в Астане – и на ЭКСПО, и в городе. В саду отеля Rixos President (где обычно проходят сирийские переговоры) прошел рок-фестиваль на открытом воздухе с участием американских групп. О концерте было известно заранее, поэтому появились шутки о том, что участники переговоров бросят все, пойдут пить пиво и трясти головой, а там в процессе и помирятся.

Пришедшие с утра журналисты послушали саунд-чек, стали свидетелями чьей-то свадьбы, которая проходила с утра в фешенебельном отеле, но никакого из участников переговоров так и не увидели. И переместились в другой отель – Marriott, где обычно встречи между собой проводят страны-гаранты. Оказалось, что именно здесь гаранты проводили консультации с правительственной делегацией.

Война войной, а обед — по расписанию. В полдень участники переговоров начали покидать отель, отправляясь трапезничать. Никаких комментариев, кроме "процесс идет конструктивно, мы полны оптимизма" не последовало.

Отметим, что оппозиция, прибывшая в Астану в составе девяти человек, обосновалась в отеле "Есиль", в консультациях не участвовала, и пришла только на пленарное заседание. Оппозиция в этот раз была практически незаметной, и это понятно: лидеры в Астану не приехали.

© Sputnik. Ксения Воронина Журналисты на сирийских переговорах в Астане

Россия на коне

Россия рулит на сирийских переговорах – выступает главным ньюсмейкером, делает заявления и дает комментарии и всячески доминирует. От Турции и Ирана в этот раз не поступило вообще ни одного комментария, страны-наблюдатели, к которым в этот раз присоединилась Иордания, традиционно отмалчивается, представитель ООН Стаффан де Мистура вежливо и с улыбкой отделывается общими фразами, правительственная делегация Сирии и ее глава аль-Джафари общаются в основном лишь с арабоговорящей прессой, впрочем, не особенно балуя вниманием и ее.

Зато, когда на город опускается ночь, на сцену выходит спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев, и делает долгожданное заявление. В итоге, позиция РФ оказывается самой известной и самой обсуждаемой.

Ноутбук в кустах

По официальным данным Астанинский процесс "освещают 180 журналистов, 81 из которых представляют иностранные СМИ". По факту представителей медиа было гораздо меньше, многие приехали только на оглашение меморандума.

© Sputnik. Ксения Воронина Журналисты на сирийских переговорах в Астане

Вместе с тем, никого пресс-центра для ожидающих журналистов так и не появилось. Оставленный кем-то в цветочной кадке ноутбук – как символ работы журналистов, которые продолжают пугать своими баулами, проводами и расставленными штативами постояльцев отеля.

Сами журналисты стали смелее и стараются занять все удобные места – тут и там подремывают на диванчиках, читают книги или смотрят фильмы, едят привезенными курьерами еду прямо из пластиковых боксов и громко выходят в эфир – иногда все одновременно.

© Sputnik. Ксения Воронина Журналисты на сирийских переговорах в Астане

О чем говорят журналисты

В основном "ну что там слышно нового?" Уже хорошо зная друг друга, и чувствуя себя не соперниками в погоне за эксклюзивом, но союзниками, журналисты из разных стран создали рабочий чат в мессенджере – чтобы быстрее обмениваться информацией.

"И ни слова об ЭКСПО. Вот черт, а я мечтал о заголовке "Вооруженная оппозиция посетила ЭКСПО и стала разоруженной", — шутит один из журналистов.

"Какие мы журналисты? Мы – ЖДУналисты!" — констатирует другая журналистка – вот уже два часа рванувшие на зов "запускать начали!" медиа стоят в коридорчике с камерами наготове, мечтая присесть или хотя бы избавиться от бремени тяжеленных орудий труда.

© Sputnik. Ксения Воронина Журналисты

"Увидимся в августе", — жму руку корреспонденту аль-Джазиры, он британец и пытается в очередной раз перед эфиром выговорить фамилию Лаврентьева, готовясь к итоговому сюжету.

"…или раньше!", – с улыбкой отвечает тот.

Шестой раунд астанинских переговоров назначен на последнюю неделю августа. Но, как заявил глава российской делегации, при необходимости встреча может пройти и раньше. Но и он, по всей видимости, не станет последним.

Как сказал Стаффан де Мистура, работавший по 19 конфликтам, сирийский – самый сложный из них.

"В некоторых конфликтах было 10-15 раундов обсуждения и только потом появляется решение. Не надо считать раунды, не надо быть пессимистами", — заключил оптимист из ООН.

© Sputnik. Журналист Ксения Воронина



