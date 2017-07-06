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Сирийское послевкусие

© Sputnik. Ксения Воронина
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Сирийские переговоры в Астане становятся тяжелым испытанием для представителей СМИ.

СУХУМ, 6 июл – Sputnik. В Астане завершился пятый раунд сирийских переговоров. Корреспонденты Sputnik с самого начала освещают переговорный процесс, а также следят за тем, как меняются настроения и ожидания в кулуарах.

Самые переносимые переговоры

Процесс Астана-5 был одним из самых спокойных, однако ему предшествовала лихорадка с датами проведения.

В ходе майского раунда в российских СМИ появилась инсайдерская информация о том, что переговоры пройдут в июне. Но в заключительном меморандуме прозвучала фраза "в середине июля", что, надо сказать, очень успокоило казахстанскую прессу – ведь июнь в этом году выдался богатым на события – ШОС, ЭКСПО, Астанинский экономический форму – это лишь малая часть из них.

Затем в самом начале лета вдруг объявили о том, что встреча по Сирии пройдет 12-13 июня. После дату скорректировали на двадцатые числа июня, а после сообщили, о переносе на 10 июля. Однако 10 июля состоится Женевский процесс. В итоге пятый раунд утвердили на 4-5 июля – в преддверии Дня Астаны и во время празднования Дня независимости США, которые входят в число наблюдателей переговорного процесса.

Ударим рок!

Надо сказать, что США основательно готовились к празднованию в Астане – и на ЭКСПО, и в городе. В саду отеля Rixos President (где обычно проходят сирийские переговоры) прошел рок-фестиваль на открытом воздухе с участием американских групп. О концерте было известно заранее, поэтому появились шутки о том, что участники переговоров бросят все, пойдут пить пиво и трясти головой, а там в процессе и помирятся. 

Пришедшие с утра журналисты послушали саунд-чек, стали свидетелями чьей-то свадьбы, которая проходила с утра в фешенебельном отеле, но никакого из участников переговоров так и не увидели. И переместились в другой отель – Marriott, где обычно встречи между собой проводят страны-гаранты. Оказалось, что именно здесь гаранты проводили консультации с правительственной делегацией.

Война войной, а обед — по расписанию. В полдень участники переговоров начали покидать отель, отправляясь трапезничать. Никаких комментариев, кроме "процесс идет конструктивно, мы полны оптимизма" не последовало.

Отметим, что оппозиция, прибывшая в Астану в составе девяти человек, обосновалась в отеле "Есиль", в консультациях не участвовала, и пришла только на пленарное заседание. Оппозиция в этот раз была практически незаметной, и это понятно: лидеры в Астану не приехали.

Журналисты на сирийских переговорах в Астане
© Sputnik. Ксения Воронина
Журналисты на сирийских переговорах в Астане

Россия на коне

Россия рулит на сирийских переговорах – выступает главным ньюсмейкером, делает заявления и дает комментарии и всячески доминирует. От Турции и Ирана в этот раз не поступило вообще ни одного комментария, страны-наблюдатели, к которым в этот раз присоединилась Иордания, традиционно отмалчивается, представитель ООН Стаффан де Мистура вежливо и с улыбкой отделывается общими фразами, правительственная делегация Сирии и ее глава аль-Джафари общаются в основном лишь с арабоговорящей прессой, впрочем, не особенно балуя вниманием и ее. 

Зато, когда на город опускается ночь, на сцену выходит спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев, и делает долгожданное заявление. В итоге, позиция РФ оказывается самой известной и самой обсуждаемой.

Ноутбук в кустах

По официальным данным Астанинский процесс "освещают 180 журналистов, 81 из которых представляют иностранные СМИ". По факту представителей медиа было гораздо меньше, многие приехали только на оглашение меморандума. 

Журналисты на сирийских переговорах в Астане
© Sputnik. Ксения Воронина
Журналисты на сирийских переговорах в Астане

Вместе с тем, никого пресс-центра для ожидающих журналистов так и не появилось. Оставленный кем-то в цветочной кадке ноутбук – как символ работы журналистов, которые продолжают пугать своими баулами, проводами и расставленными штативами постояльцев отеля.

Сами журналисты стали смелее и стараются занять все удобные места – тут и там подремывают на диванчиках, читают книги или смотрят фильмы, едят привезенными курьерами еду прямо из пластиковых боксов и громко выходят в эфир – иногда все одновременно.

Журналисты на сирийских переговорах в Астане
© Sputnik. Ксения Воронина
Журналисты на сирийских переговорах в Астане

О чем говорят журналисты

В основном "ну что там слышно нового?" Уже хорошо зная друг друга, и чувствуя себя не соперниками в погоне за эксклюзивом, но союзниками, журналисты из разных стран создали рабочий чат в мессенджере – чтобы быстрее обмениваться информацией.

"И ни слова об ЭКСПО. Вот черт, а я мечтал о заголовке "Вооруженная оппозиция посетила ЭКСПО и стала разоруженной", — шутит один из журналистов.

"Какие мы журналисты? Мы – ЖДУналисты!" — констатирует другая журналистка – вот уже два часа рванувшие на зов "запускать начали!" медиа стоят в коридорчике с камерами наготове, мечтая присесть или хотя бы избавиться от бремени тяжеленных орудий труда.

Журналисты
© Sputnik. Ксения Воронина
Журналисты

"Увидимся в августе", — жму руку корреспонденту аль-Джазиры, он британец и пытается в очередной раз перед эфиром выговорить фамилию Лаврентьева, готовясь к итоговому сюжету.

"…или раньше!", – с улыбкой отвечает тот.

Шестой раунд астанинских переговоров назначен на последнюю неделю августа. Но, как заявил глава российской делегации, при необходимости встреча может пройти и раньше. Но и он, по всей видимости, не станет последним.

Как сказал Стаффан де Мистура, работавший по 19 конфликтам, сирийский – самый сложный из них. 

"В некоторых конфликтах было 10-15 раундов обсуждения и только потом появляется решение. Не надо считать раунды, не надо быть пессимистами", — заключил оптимист из ООН.

Журналист Ксения Воронина
© Sputnik.
Журналист Ксения Воронина




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