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Световая инсталляция, посвященная туру кубка ЧМ по футболу

Путешествие трофея: Кубок мира по футболу отправится в кругосветку

© Sputnik. Владимир Астапкович
В мире
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Во время первого официального мероприятия в Олимпийском комплексе "Лужники" были названы 24 российских города, в которых болельщики смогут увидеть главный приз мирового футбольного первенства.

Sputnik, Алексей Стефанов

Московский Олимпийский комплекс "Лужники" пока еще находится в окружении стройплощадок, спецтехники и рабочих, однако реконструкция Большой спортивной арены России уже почти закончена. Журналисты стали первыми гостями, посетившими грандиозный спортивный объект, который вот-вот откроют. И повод для этого был не менее грандиозным – Международная федерация футбола (FIFA) при поддержке Оргкомитета "Россия-2018" по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу, совместно с Coca-Cola, должна была представить маршрут российского этапа Тура Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA. 

От Калининграда до Владивостока

Это будет самое продолжительное путешествие главного футбольного трофея по стране-хозяйке первенства за всю его историю.

Церемония объявления маршрута Тура Кубка чемпионата мира по футболу 2018
© Sputnik. Алексей Филиппов
Церемония объявления маршрута Тура Кубка чемпионата мира по футболу 2018

Журналистов в спорткомплексе "Лужники" ждало сразу несколько сюрпризов, и первым, конечно, была возможность своими глазами увидеть, как преобразилась Большая спортивная арена после реконструкции. Теперь она вмещает более 80 тысяч зрителей.  В "Лужниках" пройдет часть матчей Чемпионата мира — 2018. 

Легенда FIFA, чемпион мира 1998 года Марсель Десайи уже выразил эмоции, которые испытал, оказавшись в Олимпийском комплексе: "Лужники" можно сравнить со "Стад де Франс", но только московский стадион современнее, трибуны расположены близко к полю. У меня просто великолепные впечатления от стадиона".

Французский футболист, чемпион мира по футболу FIFA 1998, победитель Кубков Конфедераций FIFA 2001 и 2003 в составе сборной Франции Марсель Десайи
© Sputnik. Рамиль Ситдиков
Французский футболист, чемпион мира по футболу FIFA 1998, победитель Кубков Конфедераций FIFA 2001 и 2003 в составе сборной Франции Марсель Десайи

"Тур Кубка Чемпионата мира – это уникальная возможность расширить географию турнира в России с 11 городов-организаторов до Сибири и Дальнего Востока, где тоже очень любят футбол, где знают и чтут его историю, –  сказал президент Российского футбольного союза, заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. – Легендарный Кубок побывает в крупнейших городах России – от Калининграда до Владивостока. 

Страсть миллионов

Российские поклонники футбола смогут не только увидеть и сфотографироваться с самым узнаваемым спортивным призом планеты, но и прикоснуться к истории великой игры и великого турнира".

Он первым вышел на красный подиум, построенный на зеленом поле спортивной арены. Следом слово взяла генеральный секретарь FIFA Фатма Самура. "В спорте нет символа сильнее, чем Кубок Чемпионата мира FIFA, – заявила она. – Вся планета знает этот трофей, который ассоциируется с успехом. Но для FIFA он также олицетворяет страсть миллионов болельщиков со всего мира – вне зависимости от возраста, пола, происхождения и социального положения. Мы считаем своим долгом дать возможность страстным болельщикам увидеть этот символ своими глазами".

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, генеральный директор Coca-Cola в России, Украине и Белоруссии Любо Груич и заместитель председателя правительства РФ, президент РФС, председатель оргкомитета Россия-2018 Виталий Мутко (слева направо)
© Sputnik. Алексей Филиппов
Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, генеральный директор Coca-Cola в России, Украине и Белоруссии Любо Груич и заместитель председателя правительства РФ, президент РФС, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко (слева направо)

"Турнир начнется меньше чем через год, и мы хотим разогреть интерес российских болельщиков к этому грандиозному событию – для этого мы привезем Кубок прямо к ним", — отметил еще один выступающий, генеральный директор Coca-Cola в России, Украине и Беларуси Любо Груич. Именно благодаря этой компании у россиян будет возможность взглянуть своими глазами на шестикилограммовую статуэтку, выполненную из чистого золота. 

"Наша компания уже много лет поддерживает футбол, и мы уверены, что Тур Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA – это символ оптимизма, который связывает людей во всем мире. Организуя самый протяженный Тур Кубка Чемпионата мира по стране-хозяйке, мы подарим незабываемые впечатления игрокам и болельщикам. Мы сотворим футбольную историю вместе – как одна команда", – сказал он. 

Затем сюрпризы продолжились. "Чтобы оценить охват маршрута, нужно узнать мнение специалистов космического масштаба – как выглядит из иллюминаторов международной космической станции этот Тур Кубка Чемпионата мира по футболу", — объявил ведущий, и на два больших экрана вывели космонавта, который сейчас находится на МКС, Федора Юрчихина. Теплые слова в адрес футбольных болельщиков всего мира прозвучали с орбиты. 

Церемония объявления маршрута Тура Кубка чемпионата мира по футболу 2018
© Sputnik. Алексей Филиппов
Церемония объявления маршрута Тура Кубка чемпионата мира по футболу 2018

50 стран и шесть континентов

Российский этап Тура Кубка будет состоять из двух частей. С сентября по декабрь 2017 года кубок объедет 15 городов России — Красноярск, Омск, Челябинск, Уфу, Пермь, Саранск, Ярославль, Калининград, Тулу, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар и Сочи. Затем Кубок отправится путешествовать по миру — с января по май он предстанет перед болельщиками более 50 стран мира на 6 континентах. А в мае 2018 года, за месяц до начала Чемпионата мира по футболу, снова вернется в Россию и проедет Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.

Закончится Тур Кубка Чемпионата мира по футболу в Москве 14 июня 2018 года, перед стартом международного турнира. Тогда кубок смогут посмотреть москвичи и гости российской столицы. 




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