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Президент Турции Реджеп Эрдоган

Эрдоган и Алиев обсудили урегулирование в Карабахе

© Sputnik. Сергей Гунеев
В мире
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Алиев прибыл в воскресенье в Турцию для участия в 22-м Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле.

СУХУМ, 10 июл — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в Стамбуле вопросы урегулирования конфликта в Карабахе, об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера, передает РИА Новости.

"На встрече было подчеркнуто успешное развитие турецко-азербайджанских дружественных и братских отношений, отмечен высокий уровень связей в политической, экономической и других сферах. Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с проведением в Турции 22-го Всемирного нефтяного конгресса. В ходе беседы было отмечено успешное выполнение проектов стратегического значения в энергетической сфере между странами, в частности, с удовлетворением подчеркнуто, что проект TANAP завершится в будущем году", — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что президенты Азербайджана и Турции также поговорили о дальнейшем расширении и укреплении сотрудничества стран в военной сфере.

"На встрече были обсуждены вопросы урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Президент Ильхам Алиев подробно проинформировал президента Турции о последних армянских провокациях и военных преступлениях на линии соприкосновения", — заявляет пресс-служба.

По ее данным, Эрдоган "подчеркнул, что Турция как всегда поддерживает урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе международных правовых норм в рамках территориальной целостности Азербайджана". В сообщении подчеркивается, что "главы государств отметили, что Турция и Азербайджан во всех вопросах находятся рядом друг с другом".

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.



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