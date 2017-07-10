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Сотрудники пакистанской службы безопасности осматривают транспортное средство на месте взрыва бомбы в городе Чаман

При взрыве в Пакистане погибли три человека

© AFP/ ASGHAR ACHAKZAI
В мире
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При взрыве в Пакистане три человека погибли, 12 получили ранения. Инцидент произошел в понедельник утром.

СУХУМ, 10 июл — Sputnik. Три человека, включая высокопоставленного полицейского, погибли, 12 получили ранения при взрыве в пакистанском городе Чаман недалеко от границы с Афганистаном, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Инцидент произошел в понедельник утром. По словам представителя полиции Шазады Фархата (Shazada Farhat), взрыв задел мотоцикл, в котором находился глава местного отделения полиции Саджид Хан Моманд (Sajid Khan Mohmand), в результате нападения он погиб. Также скончался его охранник и местный житель. По данным полиции, ранения получили находившиеся рядом с местом происшествия гражданские лица и полицейские.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.



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