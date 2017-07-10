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Порошенко

Украина введет биометрический контроль на границе для всех иностранцев

© Sputnik Алексей Витвицкий
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Государственной пограничной службе выделят необходимые средства для технического обеспечения проекта.

СУХУМ, 10 июл — Sputnik. Украина введет биометрический контроль на границе для всех иностранных граждан, заявил президент страны Петр Порошенко, сообщает Sputnik Беларусь.

В понедельник глава государства принял участие в заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), где были рассмотрены помимо прочего вопросы усиления контроля за пересечением госграницы.

"Речь идет об усилении контроля за въездом и выездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины — мы вводим биометрический контроль для всех граждан, которые пересекают украинскую границу", — приводит слова Порошенко его официальный сайт.

По словам украинского лидера, у граждан иностранных государств будут сняты биометрические данные, включая отпечатки пальцев,  а также цифровая фотография. "Это значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом", — сказал Порошенко, выразив уверенность, что подготовленные проекты решений найдут понимание и поддержку в обществе.

Порошенко отметил, что его поручения по подготовке соответствующих проектов документов выполнены. Он добавил, что на заседании СНБО в понедельник МИД и государственная пограничная служба предоставят информацию по этому вопросу. "Мы отведем необходимое количество времени для того, чтобы страна подготовилась качественно, чтобы добропорядочные граждане не чувствовали каких-либо неудобств", — подчеркнул президент Украины.

Он добавил, что Госпогранслужбе должны быть выделены необходимые средства для того, чтобы она могла технически обеспечить выполнение этого решения.

За исполнением решения, по поручению Порошенко, будет следить глава МВД Арсен Аваков. Министр должен проконтролировать, чтобы на всех основных пунктах пересечения границы пограничники были обеспечены необходимым оборудованием для фиксации биометрических данных.

 



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