22:18 10 Июля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Военные корабли США прибыли в Украину для прохождения учений Sea Breeze.

Американские крейсеры вошли в порт Одессы

© Sputnik / Денис Петров
В мире
Получить короткую ссылку
16 0 0

Военные корабли США прибыли в Украину для прохождения учений Sea Breeze.

СУХУМ, 10 июл — Sputnik. Два американских крейсера зашли в одесский порт для участия в совместных военно-морских учениях США и Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Думская.net"

Крейсер Hue City и эсминец Carney пришвартованы у первого причала контейнерного терминала в Одессе.

Последний раз американские корабли заходили в украинский порт в 2011 году.

Техника стран НАТО прибывает в Украину для участия в учениях Sea Breeze, которые пройдут на Черном море с 10 по 22 июля. В них примут участие подразделения сухопутных, военно-морских сил и морского десанта 17 государств — помимо США и Украины, это Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Канада, Франция, Италия, Литва, Молдавия, Норвегия, Польша, Португалия, Турция и Швеция.

Флаги США и Украины
Пресс-служба президента Украины
Эксперт: военные учения Украина – США Абхазии не угрожают

Ранее сообщалось, что в Одессу прибыли три турецких корабля, в том числе подводная лодка, а в аэропорту приземлились два военных самолета стран НАТО.

Кроме того, США направили на маневры противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon и около 800 военных моряков и морских пехотинцев.

Как заявило украинское Минобороны, всего в учениях участвуют более 30 кораблей, катеров и судов, 29 летательных аппаратов и свыше трех тысяч человек личного состава.

Российский Черноморский флот будет вести постоянное наблюдение за Sea Breeze — 2017, сообщил источник в силовых структурах Крыма. Это включает в себя воздушную разведку, сопровождение кораблей, работу наземных станций.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пустой класс, архивное фото
    Балтийский исход

    Латвия и Литва лидируют в ЕС по темпам сокращения населения, свидетельствуют данные европейского статистического бюро Eurostat.

  • Первомайская демонстрация, архивное фото
    Политизированный пломбир

    Мороженое «Советский пломбир» в литовском деревенском магазине нашел общественный деятель и тут же обвинил производителей в «советской пропаганде».

  • Флаг Республики Молдова
    Молдова молодая

    Четыреста молодых людей из Молдовы примут участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который состоится в октябре в Сочи.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Официальная встреча делегации Республики Южная Осетия во главе с Президентом Анатолием Бибиловым на государственной границе по реке Псоу
Визит президента: Анатолий Бибилов в Абхазии
В ударе: триста барабанщиков в парке Гризинькалнс
В ударе: триста барабанщиков в парке Гризинькалнс
Как питаться в жару
Как питаться в жару

Соцсети

Sputnikabkhazia