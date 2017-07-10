Американские крейсеры вошли в порт Одессы

СУХУМ, 10 июл — Sputnik. Два американских крейсера зашли в одесский порт для участия в совместных военно-морских учениях США и Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Думская.net"

Крейсер Hue City и эсминец Carney пришвартованы у первого причала контейнерного терминала в Одессе.

Последний раз американские корабли заходили в украинский порт в 2011 году.

Техника стран НАТО прибывает в Украину для участия в учениях Sea Breeze, которые пройдут на Черном море с 10 по 22 июля. В них примут участие подразделения сухопутных, военно-морских сил и морского десанта 17 государств — помимо США и Украины, это Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Канада, Франция, Италия, Литва, Молдавия, Норвегия, Польша, Португалия, Турция и Швеция.

Ранее сообщалось, что в Одессу прибыли три турецких корабля, в том числе подводная лодка, а в аэропорту приземлились два военных самолета стран НАТО.

Кроме того, США направили на маневры противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon и около 800 военных моряков и морских пехотинцев.

Как заявило украинское Минобороны, всего в учениях участвуют более 30 кораблей, катеров и судов, 29 летательных аппаратов и свыше трех тысяч человек личного состава.

Российский Черноморский флот будет вести постоянное наблюдение за Sea Breeze — 2017, сообщил источник в силовых структурах Крыма. Это включает в себя воздушную разведку, сопровождение кораблей, работу наземных станций.



