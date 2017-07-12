Моторная яхта взорвалась в порту в Германии

СУХУМ, 12 июл — Sputnik. По меньшей мере 13 человек пострадали при взрыве моторной яхты в порту немецкого города Минден в земле Северный Рейн-Вестфалия, об этом сообщил в среду таблоид Bild, передает РИА Новости.

По данным источника, в инциденте пострадали 12 пожарных и один полицейский. "Шесть из них получили тяжелые ранения. Один находится в критическом состоянии", — заявил представитель полиции. Причина взрыва пока неясна.

Вызов в пожарную бригаду поступил во вторник вечером. Пожарные прибыли на место, чтобы потушить горящую яхту. "В дыхательных масках они поднялись на борт яхты. Потом прогремел ужасный взрыв", — заявил представитель полиции. На место немедленно прибыла скорая помощь, пострадавших доставили в больницу.

Размер ущерба оценивается в 500 тысяч евро, взрыв задел два пришвартованных по соседству судна и припаркованный в порту автомобиль.